Модель Белла Хадід, яку називають найкрасивішою жінкою світу, показала добірку модних фото 18+

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на особисту сторінку в Instagram зірки.

На фотографіях Белла Хадід позувала у різних вбраннях (і без них) і з різних ракурсів. Портретні знімки вражають своєю глибиною і множинністю смислів.

На першому фото вона позує на тлі озера під час заходу. Вона в незвичайній позі присіла розкинувши руки притримуючи величезну мушлю позаду себе.

На другому вона без одягу, лише в одних смугастих штанях лежить на голому піску, засвітивши куточок грудей. На її спині намальовані чорною фарбою відбитки ніг, а волосся скуйовджене.

Далі вона показала кілька фото в стилі 80-х: яскраві окуляри, помада, спортивний шик і строкаті візерунки – все це поєднувалося на модних журнальних кадрах. Кілька фото відносять нас до шкільних років: обличчя порисованное різнокольоровими ручками, акцент на зуби, які акуратно пофарбовані коректором, а губи нафарбовані яскраво-червоною помадою.

На одному Белла позує прямо у воді в чомусь на зразок зварювальної маски і лаковому чорному костюмі з шортами.

Одне фото з добірки вийшло містичним і навіть диявольським: модель рухається в кадрі, з-за чого все смазалось, а разом з білим вбранням, в кадрі можна побачити силует примари.

«Ти краще погортай до кінця (якщо тільки ти не інста-авторитет... тоді продовжуй в тому ж дусі...», – вона підписала.

Вишенькою на торті, про яку згадала сама Белла Хадід став знімок оголеної красуні, де вона позує в одних шкіряних штанях малинового кольору. Спереду зроблена шнурівка, під якої видно, що вона не поддевала під штани нижня білизна. На грудях в неї намальована чітка чорна смуга, яка закриває соски.

Нагадаємо, найкрасивіша модель планети Белла Хадід в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

Як раніше повідомляла Politeka, найкрасивіша модель у світі Белла Хадід похвалилася принадами без одягу.

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