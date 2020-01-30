Модель Белла Хадид, которую называют самой красивой женщиной мира, показала подборку модных фото 18+

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на личную страницу в Instagram звезды.

На фотографиях Белла Хадид позировала в разных нарядах (и без них) и с разных ракурсов. Портретные снимки поражают своей глубиной и множественностью смыслов.

На первом фото она позирует на фоне озера во время заката. Она в необычной позе присела раскинув руки придерживая огромную ракушку сзади себя.

На втором она без одежды, лишь в одних полосатых штанах лежит на голом песке, засветив уголок груди. На ее спине нарисованы черной краской отпечатки ног, а волосы взъерошены.

Далее она показала несколько фото в стиле 80-х: яркие очки, помада, спортивный шик и пестрые узоры – все это сочеталось на модных журнальных кадрах. Несколько фото относят нас к школьным годам: лицо порисованное разноцветными ручками, акцент на зубы, которые аккуратно выкрашены корректором, а губы накрашены ядовито-красной помадой.

На одном Белла позирует прямо в воде в чем-то наподобие сварочной маски и лаковом черном костюме с шортами.

Одно фото из подборки вышло мистическим и даже дьявольским: модель двигается в кадре, из-за чего все смазалось, а вместе с белым нарядом, в кадре можно увидеть силуэт призрака.

«Ты лучше пролистай до конца (если только ты не инста-авторитет... тогда продолжай в том же духе...», – подписала она.

Вишенкой на торте, о которой упомянула сама Белла Хадид стал снимок обнаженной красавицы, где она позирует в одних лишь кожаных штанах малинового цвета. Спереди сделана шнуровка, под которой видно, что она не поддевала под штаны нижнее белье. На груди же у нее нарисована четкая черная полоса, которая закрывает соски.

Напомним, самая красивая модель планеты Белла Хадид в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

Как ранее сообщала Politeka, самая красивая модель в мире Белла Хадид похвасталась прелестями без одежды.

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