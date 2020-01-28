Модель перевершила сама себе!

Популярна американська модель Ебігейл Речфорд вирішила показати всім, що природа нагородила її розкішними формами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Охх, мій день народження майже настав? А ваш годиною з моїм не збігається?» -цікавиться дівчина в підписі до знімку.

Уточнимо, що на фотографії Речфорд позує в крихітному червоному білизна, яке ефектно підкреслює її розкішні форми. Її шанувальники наче не помітили питання моделі, почавши засипати її компліментами.

«Божественна», «Це фантастика», «Неймовірні форми! Так би до них і притулився», «от що значить – ідеальне тіло», «Ебі – ти зробила мій день! Спасибі за красу», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель Ебігейл Речфорд практично щодня викладає відверті знімки. Одне з останніх фото стало ще гарячіше, ніж попередні.

На фотографії зірка з'явилася разом з подругою, іншою моделлю Антьє Утгаард.

Дівчата позували оголеними, прикривши пишні груди. Антьє поклала руку на молочну залозу Ебі. Перша нахилилася до Речфорд, доторкнувшись своєю головою до її.

Ебігейл стояла прямо, схопившись за трусики подруги.

Обидві дівчата дивилися в камеру, Ебі при цьому підняла руку і доторкнулася до свого волосся.

Красуні відкрили губи, виглядало це дуже сексуально, це настільки спекотно, що можна втратити свідомість.

Пишні груди, тонкі талії, сталеві преси, ідеальні зачіски, макіяжі з акцентами на червоні губи - все це виглядало просто шикарно. Моделі цього і домагалися.

За п'ять годин пост Ебі Речфорд зібрав понад 100 тисяч лайків та коментарів.

Нагадаємо, гаряча Ебі Речфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.