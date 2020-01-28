Американская модель Эбигейл Рэтчфорд практически каждый день выкладывает откровенные снимки

Одно из последних фото стало еще горячее, чем предыдущие, пишет Рoliteka.net.

На фотографии звезда предстала вместе с подругой, другой моделью Антье Утгаард.

Девушки позировали обнаженными, прикрыв пышные груди. Антье положила руку на молочную железу Эби. Первая наклонилась к Рэтчфорд, прикоснувшись своей головой к ее.

Эбигейл стояла прямо, схватившись за трусики подруги.

Обе девушки смотрели в камеру, Эби при этом подняла руку и дотронулась к своим волосам.

Красотки приоткрыли губы, выглядело это очень сексуально, это настолько жарко, что можно потерять сознание.

Пышные груди, тонкие талии, стальные прессы, идеальные прически, макияжи с акцентами на красные губы - все это выглядело просто шикарно. Модели этого и добивались.

За пять часов пост Эби Рэтчфорд собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети назвали красоток близняшками, писали им комплименты, восхищаясь идеальной внешностью.

Напомним, Эби Рэтчфорд позировала в черном белье с кружевом, которое подчеркнуло ее пышные формы с помощью дополнительных лямок.

Также на ней надеты черные чулки с подвязками и босоножки.

Звезда смотрела в камеру вызывающе, приоткрыв пухлые губы, а на одном из кадров она отвела взгляд в сторону.

Макияж с акцентом на глаза и длинные ногти дополнили развратный образ.

Ранее мы писали, что Эбигейл предстала в белом топе, под которым не было нижнего белья.

Коротнкий топ дал хорошо рассмотреть фигуру знаменитости, в частности, тонкую талию, а также упругий пресс.

Также на звезде надеты черные трусики, либо откровенные шорты. У Эби мокрые волосы, которые она зажала рукой на одном из снимков.

Напомним также, что Эбигейл Рэтчфорд в полной мере продемонстрировала соблазнительную фигуру.

Так, на этот раз красотка поделилась снимком в откровенном белье черного оттенка.

Кружевная ткань едва может удержать необъятные прелести модели, а декорированные полоски лишь придают ее образу еще больше сексуальности.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.