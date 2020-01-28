Американська фітнес-модель Ана Чері показала розкішну фігуру в сміливій сукні

Відома фотомодель позувала в короткій блискучій сукні золотого кольору, пише Politeka.net. Наряд обтягнув идеальні форми дівчини.

Груди красуні випирали з наряду на тонких бретелях з великим декольте. Ймовірно, Ана не одягла під сукню бюстгалтер, чим зробила образ більш гарячим.

Маленький розріз на і так короткій сукні відкрив вид на накачані ніжки Чері і ледь не доходив до інтимного місця зірки.

Красуня зробила макіяж з акцентом на пухкі губи.

Дівчина доторкнулася рукою до плеча, ніби бажаючи скинути бретельку. Об цю красуню можна обпектися.

Вона подивилася зухвало в камеру і прочинила губи. Відвертий образ моделі доповнили прикраси у вигляді невеликих кілець у вухах і тонкого ланцюжка на шиї.

Позаду Ани виднівся будинок білого кольору, а також різні рослини.

"Вони збираються побачити блиск, тому що ми золоті

Вони ніколи не зламають нас, тому що ми золоті

Вони збираються побачити нас, коли ми світимося, тому що ми золоті

🏆🏆🏆 Всім гарної неділі !!", - підписала знімок модель.

Майже за добу публікація зібрала понад 170 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі обдарували фітнес-модель компліментами.

Варто відзначити, що зараз на сторінку Ани підписані 12,4 мільйона користувачів мережі.

Нагадаємо, Ана Чері позувала в крихітному бікіні, розсунувши при цьому ноги. Доповнювали образ зірки окуляри і капелюх у стилі «леопард». Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Я просто збиралася опублікувати те, що відчувала в цій поїздці. Серйозне питання. Instagram забрав лайки? Тому що я все ще бачу свої», - йдеться у підписі.

Раніше ми писали, що Ана Чері привернула увагу користувачів мережі відвертими знімками з відпочинку. Дівчина вирушила позасмагати і поплавати в океані. На знімках дівчина з'явилася в незвичайному місці. Посеред океану стоять кілька гойдалок, біля яких і позує Ана Чері.

При цьому на ній салатове бікіні, яке ледь утримує неосяжні форми красуні.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чим її нагородила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромною" білизною.