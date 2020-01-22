Известная фитнес-модель Ана Чери выставила напоказ идеальные формы в крохотном бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я просто собиралась опубликовать то, что чувствовала в этой поездке. Серьезный вопрос. Instagram забрал лайки? Потому что я все еще вижу свои», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Ана Чери позирует в крохотном бикини, раздвинув при этом ноги. Дополняли образ звезды очки и шляпа в стиле «леопард». Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Богиня!», «красный сезон», «Вау, вот это формы», «Офигенная», «Как красиво», «мама мия», - пишут они.

Как сообщалось ранее, фитнес-модель Ана Чери решила порадовать поклонников новыми откровенными кадрами.

Так, модель позирует просто в спортзале после тренировки в спортивном наряде, эффектно выгнувшись и показав аппетитные формы. На других снимках модель показывает, как покраснела из-за усиленных занятий спортом.

Уточним, что кадрами Чери поделилась в Сторис, поэтому ее поклонники были лишены возможности высказаться об идеальном теле кумира.

Ранее мы писали, что известная откровенными публикациями фотомодель Ана Чери порадовала поклонников новым пикантным кадром.

Ана просто обожает спорт, поэтому ей всегда нужно было держать себя в хорошей физической форме, и она дни напролет пропадала в спортивных залах.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.