Американська модель Ебігейл Ретчфорд практично щодня викладає відверті знімки

Одне з останніх фото стало ще гарячіше, ніж попередні, пише Рoliteka.net.

На фотографії зірка з'явилася разом з подругою, іншою моделлю Антьє Утгаард.

Дівчата позували оголеними, прикривши пишні груди. Антьє поклала руку на молочну залозу Ебі. Перша нахилилася до Ретчфорд, доторкнувшись своєю головою до її.

Ебігейл стояла прямо, схопившись за трусики подруги.

Обидві дівчата дивилися в камеру, Ебі при цьому підняла руку і доторкнулася до свого волосся.

Красуні відкрили губи, виглядало це дуже сексуально, це настільки спекотно, що можна втратити свідомість.

Пишні груди, тонкі талії, сталеві преси, ідеальні зачіски, макіяжі з акцентами на червоні губи - все це виглядало просто шикарно. Моделі цього і домагалися.

За п'ять годин пост Ебі Ретчфорд зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі назвали красунь близнючками, писали їм компліменти, захоплюючись идеальною зовнішністю.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала в чорный білизні з мереживом, яка підкреслила її пишні форми за допомогою додаткових лямок.

Також на ній надіті чорні панчохи з підв'язками і босоніжки.

Зірка дивилася в камеру зухвало, відкривши пухкі губи, а на одному з кадрів вона відвела погляд убік.

Макіяж з акцентом на очі і довгі нігті доповнили розпусний образ.

Раніше ми писали, що Ебігейл постала в білому топі, під яким не було спідньої білизни.

Коротнкий топ дав добре розглянути фігуру знаменитості, зокрема, тонку талію, а також пружний прес.

Також на зірці надіті чорні трусики, або відверті шорти. У Ебі мокре волосся, яке вона затулила рукою на одному зі знімків.

Нагадаємо також, що Ебігейл Ретчфорд в повній мірі продемонструвала спокусливу фігуру.

Так, на цей раз красуня поділилася знімком у відвертій білизні чорного відтінку.

Мереживна тканина ледве може утримати неосяжні принади моделі, а декоровані смужки лише надають її образу ще більше сексуальності.

Нагадаємо, гаряча Ебі Рэтчфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Рэтчфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Рэтчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.