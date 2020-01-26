Наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер, яка заробила величезні статки на косметиці в 21 рік, опублікувала фото з відпочинку в купальнику

Кайлі Дженнер похвалилася в мережі мальовничим місцем відпочинку на фоні гір, а також показала фігуру в купальнику. Фото з'явилося на її особистій сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net.

На фото вона позує, лежачи на животі на тлі гір і басейну. Вона засмагає в купальнику срібного кольору з відкритою спиною. Нижня частина купальника відмінно підкреслює її форми.

Обличчя вона сховала за руками, які склала перед собою. Інста-зірка засмагає на м'якому дивані, на який розстелила рушник біле. За її спиною складені парасольки від сонця, сяє блакитна гладь басейну і видно вершини гір, сині й далекі.

«Не вистачає тепла», – вона підписала фото.

В коментарях шанувальники Кайлі почали активно писати селебріті компліменти, інші ж розкритикували зірку через використання фотошопу.

За день пост зібрав майже шість мільйонів відміток «мені подобається».

Нагадаємо, що Кім Кардашьян та її сім'я завоювали велику популярність після виходу шоу «Сімейство Кардашьян». Зірка є власницею бренду косметики, як і її сестра Кайлі Дженнер, з якою вони зробили спільне селфи.

На одному з останніх знімків дві знамениті красуні притиснулися один до одного. Дженнер поклала голову на плече відомої сестри. Кім розпустила своє довге волосся, які спустилися по плечах. На ній - маєчка з глибоким декольте, яке підкреслило її принади.

Кайлі ж облягла груди топом. Вона зробила губи качечкою і виглядала невимушено.

Цікаво, що дитинство Кайлі Дженнер пройшло під прицілом відеокамер. Навряд чи дівчина схильна скаржитися на долю, проте вона визнає, що рости в такій родині і в таких умовах було непросто. Життя в умовах реаліті-шоу – це не тільки компліменти від шанувальників, але і постійна жорстка критика.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер затягнула великі кульки в тонку маєчку: "Надивитися нереально".

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