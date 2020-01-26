Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер, которая заработала огромное состояние на косметике в 21 год, опубликовала фото с отдыха в купальнике

Кайли Дженнер похвасталась в сети живописным местом отдыха на фоне гор, а также показала фигуру в купальнике. Фото появилось на ее личной странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net.

На фото она позирует, лежа на животе на фоне гор и бассейна. Она загорает в купальнике серебряного цвета с открытой спиной. Нижняя часть купальника отлично подчеркивает ее формы.

Лицо она спрятала за руками, которые сложила перед собой. Инста-звезда загорает на мягком диване, на который расстелила белое полотенце. За ее спиной сложены зонтики от солнца, сияет лазурная гладь бассейна и видны вершины гор, синие и далекие.

«Не хватает тепла», – подписала она фото.

В комментариях поклонники Кайли начали активно писать селебрити комплименты, другие же раскритиковали звезду из-за использования фотошопа.

За день пост собрал почти шесть миллионов отметок «мне нравится».

Напомним, что Ким Кардашьян и ее семья завоевали большую популярность после выхода шоу «Семейство Кардашьян». Звезда является собственницей бренда косметики, как и ее сестра Кайли Дженнер, с которой они сделали совместное селфи.

На одном из последних снимков две знаменитые красотки прижались друг к другу. Дженнер положила голову на плечо известной сестры. Ким распустила свои длинные волосы, которые спустились по плечам. На ней - маечка с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее прелести.

Кайли же обтянула грудь топом. Она сделала губы уточкой и выглядела непринужденно.

Интересно, что детство Кайли Дженнер прошло под прицелом видеокамер. Вряд ли девушка склонна жаловаться на судьбу, однако она признает, что расти в такой семье и в таких условиях было непросто. Жизнь в условиях реалити-шоу – это не только комплименты от поклонников, но и постоянная жесткая критика.

Напомним, что Кайли Дженнер затянула большие шарики в тонкую маечку: "Насмотреться нереально".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер оголила грудь ради фото с дочерью.

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