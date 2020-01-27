Американська модель Ебігейл Ретчфорд опублікувала порцію відвертих фото в своєму Instagram

Знаменита інста-зірка постала перед шанувальниками у спокусливому образі, пише Рoliteka.net. На знімку красуня позувала в чорній білизні з мереживом, яка підкреслила її пишні форми за допомогою додаткових лямок.

Також на ній надіті чорні панчохи з підв'язками і босоніжки.

Зірка дивилася в камеру зухвало, відкривши пухкі губи, а на одному з кадрів вона відвела погляд убік.

Макіяж з акцентом на очі і довгі нігті доповнили, можна сказати, розпусний образ.

Сама модель позувала, сидячи в кріслі, позаду неї виднілося велике вікно з видом на будівлі.

В пості Ебі написала, що є амбасадором бренду "FashionNova" і попросила користувачів мережі вибрати найкращі на їх погляд фото.

Тільки за п'ять годин пост знаменитості зібрав понад 70 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі назвали модель прекрасною, а деяким особливо сподобалися стрункі ніжки зірки і вони написали їм компліменти: "Вау, як гаряче".

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд поділилася з підписниками фотографією з чергових зйомок, попозувавши в дуже відвертому червоному комплекті.

Особливої уваги заслуговують панчохи красуні, які більше схожі на штани з бретелей, прикріплені до пояса.

Традиційно модель – при повному бойову розкраску, з розкішною укладкою, однак цього разу вона вирішила обійтися без аксесуарів.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд лежала у ванній з пелюстками троянд, елегантно прикриваючи розкішні форми однією рукою.

«Рокова жінка», - коротко йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що шанувальники Ретчфорд не змогли відкрито висловитися про вбрання кумира – фотографією дівчина поділилася в Сторіс.

Нагадаємо також, що Ебігейл Ретчфорд позувала лежачи на дивані, приспустивши штани і показавши, за що її полюбили чоловіки.

На моделі було видно коротенький топ, який підкреслює її соковиті форми.

Раніше повідомлялося, що Ебігейл записала Сториз. На перших кадрах вона накинула на голову рушник, а на інших - виставила напоказ ідеальне тіло в короткому топі, здається тканина зараз трісне.

Нагадаємо, гаряча Ебі Рэтчфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Рэтчфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Рэтчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.