Американская модель Эбигейл Рэтчфорд опубликовала порцию откровенных фото в своем Инстаграм

Знаменитая инста-звезда предстала перед поклонниками в соблазнительном образе, пишет Рoliteka.net. На снимке красотка позировала в черном белье с кружевом, которое подчеркнуло ее пышные формы с помощью дополнительных лямок.

Также на ней надеты черные чулки с подвязками и босоножки.

Звезда смотрела в камеру вызывающе, приоткрыв пухлые губы, а на одном из кадров она отвела взгляд в сторону.

Макияж с акцентом на глаза и длинные ногти дополнили, можно сказать, развратный образ.

Сама модель позировала, сидя в кресле, позади нее виднелось большое окно с видом на здания.

В посте Эби написала, что является амбассадором бренда "FashionNova" и попросила пользователей сети выбрать лучшее на их взгляд фото.

Только за пять часов пост знаменитости собрал более 70 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети назвали модель прекрасной, а некоторым особенно понравились стройные ножки звезды и они написали им комплименты: "Вау, как горячо".

Напомним, Эби Рэтчфорд поделилась с подписчиками фотографией с очередных съемок, попозировав в очень откровенном красном комплекте.

Особого внимания заслуживают чулки красотки, которые больше похожи на брюки из бретелей, прикрепленные к поясу.

Традиционно модель – при полном боевом раскрасе, с роскошной укладкой, однако в этот раз она решила обойтись без аксессуаров.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд лежала в ванной с лепестками роз, элегантно прикрывая роскошные формы одной рукой.

«Роковая женщина», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что поклонники Рэтчфорд не смогли открыто высказаться о наряде кумира – фотографией девушка поделилась в Сторис.

Напомним также, что Эбигейл Рэтчфорд позировала лежа на диване, приспустив штаны и показав, за что ее полюбили мужчины.

На модели был виден коротенький топ, который подчеркивает ее сочные формы.

Ранее сообщалось, что Эбигейл записала Сториз. На первых кадрах она накинула на голову полотенце, а на других - выставила напоказ идеальное тело в коротком топе, кажется ткань сейчас треснет.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.