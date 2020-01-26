Модель і інстадива Анастасія Квітко, відома як російська Кардашьян завдяки своїм пишним формам, приголомшила публіку спокусливими вигинами у відвертому вбранні

Як передає Politeka.net, красуня виклала свіжий кадр у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в досить пікантному образі. На ній біле коротеньке плаття, яке тісно обтянуло її розкішну фігуру. Неосяжний бюст дівчини випирає з зони декольте і, здається, ось-ось "вистрибне" назовні. Тонка талія і завидні стегна красуні також розбурхують фантазію.

Анастасія відвела томний погляд убік, а довге волосся розкинула на плечах, закликаючи натовп численних шанувальників оцінити її вбрання, підписавши кадр: "сукня @prettylittlething 💕"

Фото моделі тут же кинулися обговорювати шанувальники. За кілька годин пост зібрав більше 80 000 "сердечок".

"Моє натхнення 🥺🙈"

"Боже, це плаття для тебе ідеально😍😭, ти неймовірно чудова❤️"

"Ти моя дорогоцінна фантазія кожен раз, коли сплю"

"Приголомшливе плаття 👍👍😍😍😍 Люблю тебе, крихітко"

Раніше ми повідомляли, російська Кардашьян збентежила знімком в лосинах. Красуня покрутилася перед камерою в обтягуючому вбранні, посвітивши принадами. Вона позує, відвернувшись спиною до об'єктиву, але дивиться через плече.

Також ми писали, на іншому фото, яким Анастасія сколихнула шанувальників в Instagram стало те, на якому вона позує, вигнувшись, в обтягуючих світло-бежевих брюках і коротенькому білому топі з довгим рукавом. Неможливо не помітити вражаючих розмірів "п'яту точку" дівчини.

Крім того, ми розповідали, як Квітко розбурхала відвертим знімком в бікіні. На цей раз вона позувала лежачи, показавши свої соковиті місця. Російська Кардашьян без тіні збентеження посвітила пружними сідницями, а то як її розкішні груди вмістилася в настільки маленькі чашечки купальника, до цих пір загадка.

Нагадаємо, що роздягнена Квітко вразила своїм багатством у самій гарячій позі: «Ось це горіх!».

Як повідомляла Politeka, Квітко ледве влізла в тісні лосини: ось так треба доводити до екстазу.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян роздяглася і показала свій головний "талант".