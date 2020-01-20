Модель и инстадива Анастасия Квитко, котору в сети окрестили русской Кардашьян, покорила публику своими выдающимися формами

Как передает Рoliteka.net, красотка выложила в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в спортивном стиле. На ней лосины темно-синего цвета, что выгодно подчеркнули самые аппетитные места, а также топ черного цвета, в который пышный бюст Насти уместислся с трудом, и джинсовая курточка, которую она приспустила с плеч.

Модель дерзко смотрит в объектив через плечо, распустив роскошные волосы.

Квитко поинтересовалась у публики: "Вам нравится моя новая куртка? 😆"

Комментирующие, конечно же, оценили этот элемент ее наряда, а также не могли не заметить ее шикарное тело, ведь дело-то даже не в одежде.

"Любимая моя Настенька как же ты красива и прекрасна ты моё божество я люблю тебя!!!"

"Нравится очень😍💓"

"Ты так невероятно сногсшибательна, "люблю твою куртку"😍❤️"

"Хорошая куртка 😍 легинсы хорошие тоже 😍😍"

Ранее мы сообщали, Квитко ошеломила поклонников откровенным снимком, сделанным на отдыхе. Так, модель позировала лежа на животе в экстремально маленьком бикини. Ее огромные "холмы" невозможно не заметить. Бесстыжая Настя поиграла сочными прелестями на камеру, заставив фанатов покраснеть.

Также мы рассказывали, на другом кадре с отдыха Настя примерила уже другой купальник, но не менее жаркий, чем предыдущий. Красавица стояла на коленях на белом песке, широко расставивив ноги. Черный купальник подчеркнул все ее пленительные изгибы, насытив поклонников красотой и возбуждением.

Кроме того, мы писали, что русская Кардашьян отбросила остатки стыда и показала свое крупное достоинство без одежды. Настя поделилась в "сториз" кадром, на котором она без бюстгальтера. Упругие "двойняшки" свели с ума миллионы фанатов. Красотка дерзко задрала голову и посмотрела прямо в объектив.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.