25-летняя российская модель Анастасия Квитко выложила новый пост в Инстаграм.
Как сообщает Politeka, девушка решила похвалиться своими новыми джинсами, которые прекрасно на нее сели. На опубликованном снимке модель одета в бежевые штаны, которые идеально смотрятся на ее нестандартной фигуре, а также в укороченную кофту, которая обтягивает ее большую грудь.
За короткое время пост девушке успел набрать 65 тыс. лайков и около 900 комментариев. Отметим, что Квитко очень популярна среди иностранных пользователей сети Инстаграм. Среди комментариев к ее посту преобладают сообщения от иностранцев.
«Русская кукла», «Твой лук реально красивый», «Прекрасная великолепная удивительная благословенная королева», «Вы очень красивая супер фото модель», «Моя любовь», «Сочный бабец».
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Несмотря на то, что преимущественно Анастасия публикует на своей странице откровенные снимки, она пытается разбавлять их фотографиями в одежде.
Как известно, Квитко родилась в Калининграде. Карьеру модели девушка начала, когда ей было 17 лет. Практически сразу Квитко переехала в Москву, где ее приглашали на различные съемки, а в 2015 году она уехала в США – жила в Майями и Лос-Анджелесе. Сейчас девушка занимается модельной карьерой, участвует в реалити-шоу, снимается в клипах.
Интересно, что параметры Анастасии Квитко, как впрочем и других популярных сегодня звезд, далеки от классических параметров моделей. Ее рост 162 сантиметра, а вес – 71 килограмм. Благодаря своим формам девушка получила прозвище «русская Кардашьян», которое надолго прилипло к ней. Девушка уверяет поклонников, что никогда не прибегала к пластической хирургии, хотя журналисты в этом сомневаются.
Напомним, что раздетая Квитко потрясла своим богатством в самой горячей позе: «Вот это орех!».
Как сообщала Politeka, Квитко еле влезла в тесные лосины: вот так нужно доводить до экстаза.
Также Politeka писала, что русская Кардашьян разделась и показала свой главный "талант".