25-летняя российская модель Анастасия Квитко выложила новый пост в Инстаграм.

Как сообщает Politeka, девушка решила похвалиться своими новыми джинсами, которые прекрасно на нее сели. На опубликованном снимке модель одета в бежевые штаны, которые идеально смотрятся на ее нестандартной фигуре, а также в укороченную кофту, которая обтягивает ее большую грудь.

За короткое время пост девушке успел набрать 65 тыс. лайков и около 900 комментариев. Отметим, что Квитко очень популярна среди иностранных пользователей сети Инстаграм. Среди комментариев к ее посту преобладают сообщения от иностранцев.

«Русская кукла», «Твой лук реально красивый», «Прекрасная великолепная удивительная благословенная королева», «Вы очень красивая супер фото модель», «Моя любовь», «Сочный бабец».

Несмотря на то, что преимущественно Анастасия публикует на своей странице откровенные снимки, она пытается разбавлять их фотографиями в одежде.

Как известно, Квитко родилась в Калининграде. Карьеру модели девушка начала, когда ей было 17 лет. Практически сразу Квитко переехала в Москву, где ее приглашали на различные съемки, а в 2015 году она уехала в США – жила в Майями и Лос-Анджелесе. Сейчас девушка занимается модельной карьерой, участвует в реалити-шоу, снимается в клипах.

Интересно, что параметры Анастасии Квитко, как впрочем и других популярных сегодня звезд, далеки от классических параметров моделей. Ее рост 162 сантиметра, а вес – 71 килограмм. Благодаря своим формам девушка получила прозвище «русская Кардашьян», которое надолго прилипло к ней. Девушка уверяет поклонников, что никогда не прибегала к пластической хирургии, хотя журналисты в этом сомневаются.

Напомним, что раздетая Квитко потрясла своим богатством в самой горячей позе: «Вот это орех!».

Как сообщала Politeka, Квитко еле влезла в тесные лосины: вот так нужно доводить до экстаза.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян разделась и показала свой главный "талант".