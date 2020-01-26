Модель и инстадива Анастасия Квитко, известная как русская Кардашьян благодаря своим пышным формам, ошеломила публику соблазнительными изгибами в откровенном наряде
Как передает Politeka.net, красотка выложила свежий кадр в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в весьма пикантном образе. На ней белое коротенькое платье, которое тесно обтянуло ее роскошную фигуру. Необъятный бюст девушки выпирает из зоны декольте и, кажется, вот-вот "выпрыгнет" наружу. Тонкая талия и завидные бедра красавицы также будоражат фантазию.
Анастасия отвела томный взгляд в сторону, а длинные волосы раскинула на плечах, зазывая толпы многочисленных поклонников оценить ее наряд, подписав кадр: "платье @prettylittlething 💕"
Фото модели тут же кинулись обсуждать поклонники. За несколько часов пост собрал более 80 000 "сердечек".
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"Мое вдохновение 🥺🙈"
"Боже, это платье для тебя идеально😍😭, ты невероятно великолепна❤️"
"Ты моя драгоценная фантазия каждый раз, когда сплю"
"Потрясающее платье 👍👍😍😍😍 Люблю тебя, детка"
Ранее мы сообщали, русская Кардашьян обескуражила снимком в лосинах. Красотка покрутилась перед камерой в обтягивающем наряде, посветив прелестями. Она позирует, отвернувшись к объективу спиной, но смотрит через плечо.
Также мы писали, на другом фото, которым Анастасия всколыхнула поклонников в Инстаграм стало то, на котором она позирует, выгнувшись, в обтягивающих светло-бежевых брюках и коротеньком белом топе с длинным рукавом. Невозможно не заметить впечатляющих размеров "пятую точку" девушки.
Кроме того, мы рассказывали, как Квитко взбудоражила откровенным снимком в бикини. На этот раз она позировала лежа, показав свои самые сочные места. Русская Кардашьян без тени смущения посветила упругими ягодицами, а то как ее роскошная грудь уместилась в настолько маленькие чашечки купальника, до сих пор загадка.
Напомним, что раздетая Квитко потрясла своим богатством в самой горячей позе: «Вот это орех!».
Как сообщала Politeka, Квитко еле влезла в тесные лосины: вот так нужно доводить до экстаза.
Также Politeka писала, что русская Кардашьян разделась и показала свой главный "талант".