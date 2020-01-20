Модель Анастасия Квитко, которую называют российской Ким Кардашьян, показала идеальную «гордость» в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует спиной в крохотном купальнике, который оголяет ее идеальные формы. При этом девушка приглашает всех подписчиков пообщаться с ней, просто свайпнув картинку.

Уточним, что фотографией Квитко поделилась в Сторис, а ее поклонники пока не высказывались об идеальном теле кумира.

Как сообщалось ранее, модель и инстадива Анастасия Квитко, котору в сети окрестили русской Кардашьян, покорила публику своими выдающимися формами.

Красотка выложила в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в спортивном стиле. На ней лосины темно-синего цвета, что выгодно подчеркнули самые аппетитные места, а также топ черного цвета, в который пышный бюст Насти уместислся с трудом, и джинсовая курточка, которую она приспустила с плеч.

Модель дерзко смотрит в объектив через плечо, распустив роскошные волосы.

Квитко поинтересовалась у публики: "Вам нравится моя новая куртка? 😆"

Комментирующие, конечно же, оценили этот элемент ее наряда, а также не могли не заметить ее шикарное тело, ведь дело-то даже не в одежде.

"Любимая моя Настенька как же ты красива и прекрасна ты моё божество я люблю тебя!!!"

"Нравится очень😍💓"

"Ты так невероятно сногсшибательна, "люблю твою куртку"😍❤️"

"Хорошая куртка 😍 легинсы хорошие тоже 😍😍"

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.