Світська левиця Кім Кардашьян розповіла про новинки свого бренду косметики.

Як повідомляє Politeka.net, зірка американського шоу-бізу написала про це на своїй сторінці в Instagram. Кардашьян розповіла шанувальникам, що її бренд випустив нові палітри тіней, олівці для губ і щік.

«Я так пишаюся цими новими продуктами і не можу дочекатися, щоб побачити всі образи, які ви зможете створити з їхньою допомогою!», - написала зірка.

Рекламний пост вона супроводила спокусливим фото, на якому вона одягнена в золотистий латексний костюм, чудово обтягуючий її пишні форми. За короткий час пост блогерши встиг набрати понад мільйон лайків. Прихильники світської левиці залишають в коментарях захоплені відгуки на її фото.

«Ти виглядаєш приголомшливо на цій фотографії, господи, я б хотіла, щоб у мене було таке тіло», «Прекрасна! Хоча мені тепер цікаво, як ти влізла в цей костюм», - зазначають передплатники.

Нагадаємо, що особистий бренд косметики KKW Кім створила самостійно, окремо від своїх сестер, з якими у неї також є кілька компаній.

«Після того, як я протягом десяти років робила макіяж кожен день, я вирішила застосувати мої знання у виробництві», - розповідала Кардашьян.

Модель запустила свій бренд, маючи одну з найбільших сторінок в Instagram-співтоваристві, тому витрати на просування своєї компанії у неї були мінімальні. Особливість косметики від Кардашьян ще й у тому, що вона дозволяє шанувальникам моделі ставати схожою на неї, використовуючи подібні кольори тіней, помади, а також методи нанесення косметики. Очікувано бренд миттєво став супер-успішним. Тільки за першу годину роботи інтернет-магазину KKW Кім вдалося заробити 14 млн доларів. Це один з найбільших активів Кім Кардашьян, яким вона повноцінно володіє, а не просто отримує дивіденди.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян обтягнула шикарне тіло тонкою тканиною: "зараз лопне".

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