Світська левиця Кім Кардашьян любить демонструвати свою фігуру в різних провокаційних нарядах

Американська знаменитість опублікувала пост, в якому зробила селфи в дзеркало, пише Politeka.net. Зірка вибрала короткий топ, який обтягнув її пишні груди і блискучу міні-спідницю, яка також облягала її немаленьку п'яту точку. Тканина спідниці натягнулася і зморщилася, здається, що зараз лопне.

При цьому Кім також похвалилася тонкою талією і стрункими ніжками в туфлях-човниках.

Завершили її образ різні аксесуари і довге хвилясте волосся.

Поруч з Кім, ймовірно, стоїть чоловік Каньє Уест.

Зірка вирішила поставити у підписи смайлик, не більше.

За шість годин публікація Кардашьян зібрала понад 1,5 мільйонів лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі писали, яка Кім прекрасна, а також що в цьому образі вона дуже гаряча.

Варто відзначити, що зараз на сторінку Кім підписані 157 мільйонів осіб.

Нагадаємо, Кардашьян нещодавно опублікувала знімки, на яких позує на сходах.

Вона похвалилася фігурою в маленьких трусиках, натягнувши їх вище стегон, і в спокусливому топі.

Довга косичка і темні окуляри в стилі 1990-х років надали образу бездоганності.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян сиділа прямо на мокрому піску біля самісінької води. По пейзажу можна здогадатися, що знаменитість відвідала каліфорнійський пляж в Лос-Анджелесі.

Так, Кім Кардашьян вимазала свою головну гордість в пісок, і сіла на ноги, дивлячись в об'єктив.

Нагадаємо також, що Кім опублікувала домашнє фото, на якому вона стоїть в кухні у приспущених спортивних штанях сірого кольору, з-під яких видніються спортивні трусики.

Також Кардашьян не спромоглася надіти футболку і продемонструвала свої принади на камеру в спортивному бра в тон трусиків. Домашній образ зірка доповнила білими масивними кросівками.

Зазначимо, Кім отримала популярність через реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян". Зірка є власницею бренду косметики і часто публікує пости, присвячені цьому.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.