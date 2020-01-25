Світська левиця Кім Кардшьян опублікувала фото зі знаменитою сестрою

Кім Кардашьян та її сім'я завоювали велику популярність після виходу шоу "Сімейство Кардашьян", пише Politeka.net. Зірка є власницею бренду косметики, як і її сестра Кайлі Дженнер, з якою вони зробили спільне селфі.

На знімку дві знамениті красуні притиснулися одна до одної. Дженнер поклала голову на плече відомої сестри.

Кім розпустила своє довге волосся, яе спустилися по плечах. На ній - маєчка з глибоким декольте, яке підкреслило її принади.

Кайлі ж облягла груди топом. Вона зробила губи качечкою і виглядала невимушено.

Обидві дівчини - при макіяжі і ось, що написала Кім:

"@Kyliejenner зробила мій макіяж!!!!! Наскільки вона хороша ???? І вона мила???? Зайдіть на її канал на YouTube і подивіться наше відео!!!!".

За п'ять годин пост зірки зібрав більше одного мільйона лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали безліч компліментів на адресу красунь, адже вони гаряче нікуди.

Нагадаємо, нещодавно Кім Кардашьян зробила селфи з папугою на плечі. Рідкісної породи папужка ніжно-кремового кольору з зеленими крилами повернувся на камеру. Кім ж прикрила свої очі.

На фото зірка постала без одягу, принаймні, її не видно, тому що вона її не захопила об'єктивом.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян вибрала короткий топ, який обтягнув її пишні груди і блискучу міні-спідницю, яка також облягала її немаленьку п'яту точку. Тканина спідниці натягнулася і скривилася, здається, що зараз лопне.

При цьому Кім також похвалилася тонкою талією і стрункими ніжками в туфлях-човниках.

Нагадаємо також, що Кім представила нову колекцію білизни, яка доступна в нових відтінках і в розмірах XXS - 4X. Тканина дуже еластична, має сильниц блиск, щоб підкреслити вигини у всіх потрібних місцях. Нова колекція була запущена днями.

Раніше повідомлялося, що Кім похвалилася фігурою в маленьких трусиках, натягнувши їх вище стегон. Також зірка сиділа на сходинках в спокусливому топі, який підкреслює її розкішні груди.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.