Світська левиця, актриса і суперпопулярна інста-модель показала свого нового друга

Кім Кардашьян, про яку не змовкають зарубіжні та вітчизняні ЗМІ, знову эпарировала публіку відвертим фото. Про це Politeka.net з посиланням на сторінку в Instagram зірки американського шоу-бізу.

Так, Кардашьян показала селфи з популяем на оголеному плечі селебріті. Рідкісної породи папужка ніжно-кремового кольору з зеленими крилами повернувся на камеру. Кім ж прикрила свої очі, густо нафарбовані чорною тушшю і прочинила губи, які нафарбувала карамельного кольору помадою. Контур губ вона обвела коричневим олівцем. Варто відзначити, що на фото Кім Кардашьян позує без одягу, принаймні, її не видно на селфи, тому що вона обрізала груди на фото.

У коментарях до знімка з новим вихованцем улюбленої зірки шанувальники залишили багато компліментів її красі.

«Подивіться на мої голі фото, звичайно, вам це подобається», «Хіба це не мило ?!», «Ти виглядаєш чудово 😍», «А це щаслива птах», «Омг Кім, ти виглядаєш так чудово 😍❤️❤️❤️», «Королева», «вона хоче бути такою поганою, лол», «у тебе на плечі собака», – пишуть в мережі користувачі.

За один перший годину пост Кім набрав майже мільйон лайків (896 тисяч, якщо бути точніше) і тисячі коментарів.

Нагадаємо, що раніше Кім Кардашьян похвалилася плоским животом в соцстеи. Вона сиділа на сходинках в спокусливому топі, який підкреслює її розкішні груди. Красива шкіра і довга косичка добре виглядають на фотографії. Також завершили образ Кардашьян темні окуляри в стилі 1990-х років.

На одному з фото Кім втягнула живіт і дивиться вдалину, де видніється море або океан, а також дахи будинків і пальми.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

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