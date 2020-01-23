Колишня модель залишається у формі у свої 56

Мати Белли і Джиджи Хадід покрасувалася ідеальною фігурою у відкритому купальнику

Незважаючи на свій вік, 56-річна екс-модель і мати «ангелів» Victoria's Secret Джиджи і Белли Хадід Іоланда продовжує насолоджуватися життям і демонструвати своє тіло в нескромних фотосесіях, пише Politeka.

Не так давно Іоланда Хадід зізналася, що позбулася грудних імплантів, ботокса і інших штучних елементів краси. За словами жінки, вона вперше за довгі роки повернулася до своєї натуральної краси.

Колишня модель продовжує ретельно доглядати за своєю шкірою і підтримувати тіло в тонусі. Результати помітні на численних фотографіях, якими вона ділиться на своїй сторінці в Instagram. Серед знімків 56-річної Іоланди багато фотографій у відкритих купальниках, і навіть трапляються знімки в нижній білизні.

Крім того, колишня модель часто публікує нові та архівні знімки зі своїми дітьми: Белою, Джиджи і Анваром.

Нагадаємо, що раніше ми писали про успішну дочку Іоланди – Беллу Хадід, яку таблоїди називають найкрасивішою жінкою в світі. Ми відзначали, що 23-річна модель відома своєю любов'ю до стильним і часто досить відвертим образів. На цей раз Хадід взяла участь у Тижні високої моди в Парижі, презентувавши нову колекцію відомого французького бренду.

На сторінці моделі в Instagram з'явилося відео з її дефіле. Белла вийшла на подіум в оригінальному білому брючному костюмі в блискучу смужку. Пікантності образу додавав той факт, що розстебнутий піджак модель накинула прямо на голе тіло.

Її образ доповнювали суворі туфлі-човники. Нейтральний макіяж додав образу Хадід особливу витонченість, а зібрані в простій хвостик волосся ідеально гармонують з діловим стилем костюма.

Відзначимо, що поява на публіці у відвертих вбраннях не в новинку для Белли Хадід.

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