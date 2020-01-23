Мати Белли і Джиджи Хадід покрасувалася ідеальною фігурою у відкритому купальнику
Незважаючи на свій вік, 56-річна екс-модель і мати «ангелів» Victoria's Secret Джиджи і Белли Хадід Іоланда продовжує насолоджуватися життям і демонструвати своє тіло в нескромних фотосесіях, пише Politeka.
Не так давно Іоланда Хадід зізналася, що позбулася грудних імплантів, ботокса і інших штучних елементів краси. За словами жінки, вона вперше за довгі роки повернулася до своєї натуральної краси.
Колишня модель продовжує ретельно доглядати за своєю шкірою і підтримувати тіло в тонусі. Результати помітні на численних фотографіях, якими вона ділиться на своїй сторінці в Instagram. Серед знімків 56-річної Іоланди багато фотографій у відкритих купальниках, і навіть трапляються знімки в нижній білизні.
MARUV приголомшила нічним відпочинком в прозорій сукні: "Як морська сирена"
Літак з людьми впав біля аеропорту: "ніхто не вижив", деталі і кадри з місця трагедії
Волочкова виходить заміж, топ найбільш безсоромних шпагатів нареченої: у бруді, на склі і без одягу
"Чорний ящик" розкрив таємницю катастрофи в Ірані: відео, яке пояснює все
Крім того, колишня модель часто публікує нові та архівні знімки зі своїми дітьми: Белою, Джиджи і Анваром.
Нагадаємо, що раніше ми писали про успішну дочку Іоланди – Беллу Хадід, яку таблоїди називають найкрасивішою жінкою в світі. Ми відзначали, що 23-річна модель відома своєю любов'ю до стильним і часто досить відвертим образів. На цей раз Хадід взяла участь у Тижні високої моди в Парижі, презентувавши нову колекцію відомого французького бренду.
На сторінці моделі в Instagram з'явилося відео з її дефіле. Белла вийшла на подіум в оригінальному білому брючному костюмі в блискучу смужку. Пікантності образу додавав той факт, що розстебнутий піджак модель накинула прямо на голе тіло.
Її образ доповнювали суворі туфлі-човники. Нейтральний макіяж додав образу Хадід особливу витонченість, а зібрані в простій хвостик волосся ідеально гармонують з діловим стилем костюма.
Відзначимо, що поява на публіці у відвертих вбраннях не в новинку для Белли Хадід.
Нагадаємо, найкрасивіша жінка світу показала свою велич крупним планом: «неможливо встояти».
Як повідомляла Politeka, гаряча Белла Хадід оголила своє головне достоїнство: "Ох вже цей хвилюючий образ".
Також Politeka писала, що найкрасивіша жінка світу показалася на публіці в ліфчику: «фігурка вогонь».