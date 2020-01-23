Бывшая модель остается в форме в свои 56

Мать Беллы и Джиджи Хадид покрасовалась идеальной фигурой в открытом купальнике

Несмотря на свой возраст, 56-летняя экс-модель и мать «ангелов» Victoria's Secret Джиджи и Беллы Хадид Иоланда продолжает наслаждаться жизнью и демонстрировать свое тело в нескромных фотосессиях, пишет Politeka.

Не так давно Иоланда Хадид призналась, что избавилась от грудных имплантов, ботокса и других искусственных элементов красоты. По словам женщины, она впервые за долгие годы вернулась к своей натуральной красоте.

Бывшая модель продолжает тщательно ухаживать за своей кожей и поддерживать тело в тонусе. Результаты заметны на многочисленных фотографиях, которыми она делится на своей странице в Инстаграм. Среди снимков 56-летней Иоланды много фотографий в открытых купальниках, и даже попадаются снимки в нижнем белье.

Кроме того, бывшая модель часто публикует новые и архивные снимки со своими детьми: Беллой, Джиджи и Анваром.

Напомним, что ранее мы писали об успешной дочери Иоланды – Белле Хадид, которую таблоиды называют самой красивой женщиной в мире. Мы отмечали, что 23-летняя модель известна своей любовью к стильным и часто весьма откровенным образам. На этот раз Хадид приняла участие в Неделе высокой моды в Париже, презентовав новую коллекцию известного французского бренда.

На странице модели в Инстаграм появилось видео с ее дефиле. Белла вышла на подиум в оригинальном белом брючном костюме в блестящую полоску. Пикантности образу добавлял тот факт, что расстегнутый пиджак модель накинула прямо на голое тело.

Ее образ дополняли строгие туфли-лодочки. Нейтральный макияж добавил образу Хадид особую утонченность, а собранные в простой хвостик волосы идеально гармонируют с деловым стилем костюма.

Отметим, что появление на публике в откровенных нарядах не в новинку для Беллы Хадид.

Напомним, самая красивая женщина мира показала свое великолепие крупным планом: «невозможно устоять».

Как сообщала Politeka, горячая Белла Хадид оголила свое главное достоинство: "Ох уж этот волнующий образ".

Также Politeka писала, что самая красивая женщина мира показалась на публике в лифчике: «фигурка огонь».