Популярна американська модель Ебігейл Речфорд вирішила порадувати шанувальників новими відвертими знімками
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, модель лежить у ванні з пелюстками троянд, елегантно прикриваючи розкішні форми однією рукою.
«Рокова жінка», - коротко йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що шанувальники Речфорд не змогли висловитися про вбранні кумира – фотографією дівчина поділилася в Сторіс.
Могилевська забула про білизну і похвалилася пишними "персиками" в екстремальному декольте: "Богиня"
Кароль збентежила Балана в прямому ефірі, кадри перепалки: "Коли вона поруч, я..."
Зірка "95 Кварталу" спустила плаття і похвалилася ідеальним тілом без білизни: "Чарівна"
8-річна донька Кіркорова вразила зовнішністю, фото облетіло мережу: «просто копія...»
Як повідомлялося раніше, відома американська модель Ебігейл Речфорд вирішила порадувати шанувальників новими відвертими знімками.
«Час для одного з моїх худих знімків», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Ебігейл Речфорд позує лежачи на дивані, приспустивши штани і показавши, за що її полюбили чоловіки.
Уточнимо, що на моделі видно коротенький топ, який підкреслює її соковиті форми. Проте її прихильники не змогли висловитися про вбрання кумира – знімки Рэтчфорд викинула в Сторіс.
Раніше ми писали, що модель Ебігейл Речфорд виставила напоказ свої пишні форми без білизни. Зірка Инстаграма опублікувала нові відверті фотографії. На знімках Ебігейл постала в білому топі, під яким не було спідньої білизни. Про це свідчать випирають молочні залози: "Від хвилювання не стриматися".
Коротнкий топ дав добре розглянути фігуру знаменитості, зокрема, тонку талію, а також пружний прес. Ідеально гладка шкіра - ще одна з переваг моделі.
Нагадаємо, гаряча Ебі Речфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.
Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.
Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.