Модель вирішила показати себе у всій красі

Популярна американська модель Ебігейл Речфорд вирішила порадувати шанувальників новими відвертими знімками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель лежить у ванні з пелюстками троянд, елегантно прикриваючи розкішні форми однією рукою.

«Рокова жінка», - коротко йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що шанувальники Речфорд не змогли висловитися про вбранні кумира – фотографією дівчина поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, відома американська модель Ебігейл Речфорд вирішила порадувати шанувальників новими відвертими знімками.

«Час для одного з моїх худих знімків», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Ебігейл Речфорд позує лежачи на дивані, приспустивши штани і показавши, за що її полюбили чоловіки.

Уточнимо, що на моделі видно коротенький топ, який підкреслює її соковиті форми. Проте її прихильники не змогли висловитися про вбрання кумира – знімки Рэтчфорд викинула в Сторіс.

Раніше ми писали, що модель Ебігейл Речфорд виставила напоказ свої пишні форми без білизни. Зірка Инстаграма опублікувала нові відверті фотографії. На знімках Ебігейл постала в білому топі, під яким не було спідньої білизни. Про це свідчать випирають молочні залози: "Від хвилювання не стриматися".

Коротнкий топ дав добре розглянути фігуру знаменитості, зокрема, тонку талію, а також пружний прес. Ідеально гладка шкіра - ще одна з переваг моделі.

Нагадаємо, гаряча Ебі Речфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.