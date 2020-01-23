Белла Хадід справила справжній фурор у Парижі своїм дефіле в стильному піджаку на голе тіло

23-річна американська модель, яку гламурні видання встигли визнати найкрасивішою жінкою в світі, відома своєю любов'ю до стильних і часто досить відвертих образів. Цього разу Хадід взяла участь у Тижні високої моди в Парижі, презентувавши нову колекцію відомого французького бренду.

Як повідомляє Politeka, на сторінці моделі в Instagram з'явилося відео з її дефіле (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Белла вийшла на подіум в оригінальному білому брючному костюмі в блискучу смужку. Пікантності образу додавав той факт, що розстебнутий піджак модель накинула прямо на голе тіло.

Її образ доповнювали суворі туфлі-човники. Нейтральний макіяж додає образу Хадід особливу витонченість, а зібране в простий хвостик волосся ідеально гармонує з діловим стилем костюма.

Відзначимо, що поява на публіці у відвертих вбраннях не в новинку для Белли Хадід. Так, раніше ми розповідали про те, як манекенниця вийшла на подіум в спокусливому образі.

Успішна модель не соромиться показати себе у всій красі - часто її особисті фотографії і відео носять пікантний характер і "гуляють" по мережі місцями. Цей раз не став винятком, Белла показала підмостки модного показу Jacquemus, а також подякувала молодого і одного з найбільш талановитих модельєрів сучасності Симона Жакмю за можливість взяти участь у його творчому дійстві:

"...Я б хотіла дивитися це чудове шоу, як глядач і вийти на подіум показу в одне і теж час!. Неймовірно, дякую за все...", - підписала Ббелла свої кадри.

Крім іншого, шанувальників артистка порадувала виходом на подіум у відвертому вбранні, що складається з бра і нижній частині плаття простого крою.

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