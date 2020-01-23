Белла Хадид произвела настоящий фурор в Париже своим дефиле в стильном пиджаке на голое тело

23-летняя американская модель, которую гламурные издания успели признать самой красивой женщиной в мире, известна своей любовью к стильным и часто весьма откровенным образам. На этот раз Хадид приняла участие в Неделе высокой моды в Париже, презентовав новую коллекцию известного французского бренда.

Как сообщает Politeka, на странице модели в Инстаграм появилось видео с ее дефиле (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Белла вышла на подиум в оригинальном белом брючном костюме в блестящую полоску. Пикантности образу добавлял тот факт, что расстегнутый пиджак модель накинула прямо на голое тело.

Ее образ дополняли строгие туфли-лодочки. Нейтральный макияж добавил образу Хадид особую утонченность, а собранные в простой хвостик волосы идеально гармонируют с деловым стилем костюма.

Отметим, что появление на публике в откровенных нарядах не в новинку для Беллы Хадид. Так, ранее мы рассказывали о том, как манекенщица вышла на подиум в соблазнительном образе.

Успешная модель не стесняется показать себя во всей красе - часто ее личные фотоснимки и видео носят пикантный характер и "гуляют" по сети местами. Это раз не стал исключением, Белла показала подмостки модного показа Jacquemus, а также поблагодарила молодого и одного из самых талантливых модельеров современности Симона Жакмю за возможность поучаствовать в его творческом действе:

"...Я бы хотела смотреть это великолепное шоу, как зритель и выйти на подиум показа в одно и тоже время!. Невероятно, спасибо за все...", - подписала Ббелла свои кадры.

Кроме прочего, поклонников артистка порадовала выходом на подиум в откровенном наряде, состоящем из бра и нижней простого кроя части платья.

Напомним, самая красивая женщина мира показала свое великолепие крупным планом: «невозможно устоять».

Как сообщала Politeka, горячая Белла Хадид оголила свое главное достоинство: "Ох уж этот волнующий образ".

Также Politeka писала, что самая красивая женщина мира показалась на публике в лифчике: «фигурка огонь».