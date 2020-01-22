Відома фітнес-модель Ана Чері виставила напоказ ідеальні форми в крихітному бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я просто збиралася опублікувати те, що відчувала в цій поїздці. Серйозне питання. Instagram забрав лайки? Тому що я все ще бачу свої», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Ана Чері позує в крихітному бікіні, розсунувши при цьому ноги. Доповнювали образ зірки окуляри і капелюх у стилі «леопард». Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Богиня!», «червоний сезон», «Вау, оце форми», «Офігенна», «Як красиво», «мама мія», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, фітнес-модель Ана Чері вирішила порадувати шанувальників новими відвертими кадрами.

Так, модель позує просто в спортзалі після тренування в спортивному вбранні, ефектно вигнувшись і показавши апетитні форми. На інших знімках модель показує, як почервоніла з-за посилених занять спортом.

Уточнимо, що кадрами Чері поділилася в Сторіс, тому її шанувальники були позбавлені можливості висловитися про ідеальному тілі кумира.

Раніше ми писали, що відома відвертими публікаціями фотомодель Ана Чері порадувала шанувальників новим пікантним кадром.

Ана просто обожнює спорт, тому їй завжди потрібно було тримати себе в хорошій фізичній формі, і вона цілими днями пропадала в спортивних залах.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.