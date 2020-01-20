Фитнес-модель Ана Чери решила порадовать поклонников новыми откровенными кадрами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует просто в спортзале после тренировки в спортивном наряде, эффектно выгнувшись и показав аппетитные формы. На других снимках модель показывает, как покраснела из-за усиленных занятий спортом.

Уточним, что кадрами Чери поделилась в Сторис, поэтому ее поклонники были лишены возможности высказаться об идеальном теле кумира.

Как сообщалось ранее, известная откровенными публикациями фотомодель Ана Чери порадовала поклонников новым пикантным кадром.

Ана просто обожает спорт, поэтому ей всегда нужно было держать себя в хорошей физической форме, и она дни напролет пропадала в спортивных залах.

Известность к ней пришла, когда юная девушка с экзотическими чертами лица выложила свои фото в Инстаграм и стала давать очень дельные советы по занятиям фитнесом. С тех пор она стала работать с модными брендами, рекламируя их продукцию.

После своей известности Чери не забросила Инстаграм. Наоборот, она с завидной регулярностью выставляет откровенные снимки в своем блоге.

Недавно она поделилась новым снимком, который впечатлил ее подписчиков. На нем фитнес-модель позирует стоя у гоночной машины. В руках она держит шлем, на ее лице легкий макияж в нюдовых цветах, а волосы распущены по плечам. Но больше всего привлекает к себе внимание одежда в которой позирует Ана Чери.

С одежды на ней лишь черный топ и бикини, при этом штаны спущены на бедра. Пользователи сети пришли в полный восторг оставив для фитнес-модели множество комплиментов и смайликов с сердечками.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.