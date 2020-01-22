Відома американська модель Ебігейл Речфорд вирішила порадувати шанувальників новими відвертими знімками
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.
«Час для одного з моїх худих знімків», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Ебігейл Речфорд позує лежачи на дивані, приспустивши штани і показавши, за що її полюбили чоловіки.
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Уточнимо, що на моделі видно коротенький топ, який підкреслює її соковиті форми. Проте її прихильники не змогли висловитися про вбрання кумира – знімки Речфорд викинула в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, модель Ебігейл Речфорд виставила напоказ свої пишні форми без білизни. Зірка Інстаграму опублікувала нові відверті фотографії. На знімках Ебігейл постала в білому топі, під яким не було спідньої білизни. Про це свідчать випирають молочні залози: "Від хвилювання не стриматися".
Коротнкий топ дав добре розглянути фігуру знаменитості, зокрема, тонку талію, а також пружний прес. Ідеально гладка шкіра - ще одна з переваг моделі.
Також на зірці надіті чорні трусики, або відверті шорти. У Ебі мокрі волосся, які вона затулила рукою на одному зі знімків.
Макіяж з акцентами на блискучі губи і очі - доповнили свіжий вигляд знаменитості, і, крім того, під її очима намальовані дві чорні рисочки.
Описаний образ Речфорд продемонструвала тримаючи в руках м'яч для американського футболу. Мабуть, такий вигляд гравців представляють собі модель і знімальна команда.
Нагадаємо, гаряча Ебі Речфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.
Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.
Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.