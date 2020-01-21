Модель Эбигейл Рэтчфорд выставила напоказ свои пышные формы без белья

Звезда Инстаграма опубликовала новые откровенные фотографии, пишет Politeka.net. На снимках Эбигейл предстала в белом топе, под которым не было нижнего белья. Об этом свидетельствуют выпирающие молочные железы: "От волнения не сдержаться".

Коротнкий топ дал хорошо рассмотреть фигуру знаменитости, в частности, тонкую талию, а также упругий пресс. Идеально гладкая кожа - еще одно из преимуществ модели.

Также на звезде надеты черные трусики, либо откровенные шорты. У Эби мокрые волосы, которые она зажала рукой на одном из снимков.

Макияж с акцентами на блестящие губы и глаза - дополнили свежий вид знаменитости, и, кроме того, под ее глазами нарисованы две черные черточки.

Описанный образ Рэтчфорд продемонстрировала держа в руках мяч для американского футбола. Видимо, такой вид игроков представляют себе модель и съемочная команда.

"Счастливое футбольное воскресенье; ) 🏈 За кого вы болеете!? 😎 Также, какое вам нравится фото 1 или 2? 💋 Комментарий ниже lovessss 🔥🔥🔥", - написала модель.

За 13 часов пост звезды собрал более 86 тысяч лайков и много комментариев.

Интернет-пользователи завалили звезду комплиментами за горячий образ.

Отметим, Эби является не только моделью, но и актрисой. Рэтчфорд - одна из самых высокооплачиваемых моделей купальников и нижнего белья в мире.

Девушка родилась в многодетной семье. Звезда с детства хотела стать моделью, и однажды после ряда провокационных фото, на нее все-таки обратили внимание.

Напомним, недавно Эбигейл Рэтчфорд в полной мере продемонстрировала свою соблазнительную фигуру.

Так, красотка поделилась снимком в откровенном белье черного оттенка. Кружевная ткань едва может удержать необъятные прелести модели, а декорированные полоски лишь придают ее образу еще больше сексуальности.

Чтобы усилить эффект, девушка соблазнительно прогнулась, показывая всю свою красоту.

Ранее сообщалось, что Рэтчфорд позировала в коротком топе, пояске и коротких трусиках с чулками в сетку.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.