Модель Эбигейл Рэтчфорд выставила напоказ свои пышные формы без белья
Звезда Инстаграма опубликовала новые откровенные фотографии, пишет Politeka.net. На снимках Эбигейл предстала в белом топе, под которым не было нижнего белья. Об этом свидетельствуют выпирающие молочные железы: "От волнения не сдержаться".
Коротнкий топ дал хорошо рассмотреть фигуру знаменитости, в частности, тонкую талию, а также упругий пресс. Идеально гладкая кожа - еще одно из преимуществ модели.
Также на звезде надеты черные трусики, либо откровенные шорты. У Эби мокрые волосы, которые она зажала рукой на одном из снимков.
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Макияж с акцентами на блестящие губы и глаза - дополнили свежий вид знаменитости, и, кроме того, под ее глазами нарисованы две черные черточки.
Описанный образ Рэтчфорд продемонстрировала держа в руках мяч для американского футбола. Видимо, такой вид игроков представляют себе модель и съемочная команда.
"Счастливое футбольное воскресенье; ) 🏈 За кого вы болеете!? 😎 Также, какое вам нравится фото 1 или 2? 💋 Комментарий ниже lovessss 🔥🔥🔥", - написала модель.
За 13 часов пост звезды собрал более 86 тысяч лайков и много комментариев.
Интернет-пользователи завалили звезду комплиментами за горячий образ.
Отметим, Эби является не только моделью, но и актрисой. Рэтчфорд - одна из самых высокооплачиваемых моделей купальников и нижнего белья в мире.
Девушка родилась в многодетной семье. Звезда с детства хотела стать моделью, и однажды после ряда провокационных фото, на нее все-таки обратили внимание.
Напомним, недавно Эбигейл Рэтчфорд в полной мере продемонстрировала свою соблазнительную фигуру.
Так, красотка поделилась снимком в откровенном белье черного оттенка. Кружевная ткань едва может удержать необъятные прелести модели, а декорированные полоски лишь придают ее образу еще больше сексуальности.
Чтобы усилить эффект, девушка соблазнительно прогнулась, показывая всю свою красоту.
Ранее сообщалось, что Рэтчфорд позировала в коротком топе, пояске и коротких трусиках с чулками в сетку.
Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.
Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.
Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.