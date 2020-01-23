Французька модель Тілан Блондо, якій присвоїли статус найкрасивішої дівчинки світу, поділилася кадрами з реального життя.

Дівчина опублікувала фотографії з аеропорту на своїй сторінці в Інстаграм, передає Politeka. На кадрах видно, що дівчина чекає літак зі своєю собакою. Судячи з кадрів, Блондо перетворилася в дуже привабливу дівчину.

Пост зірки набрав понад 130 тис. лайків. В коментарях шанувальники моделі відзначають, що вона як завжди виглядає чудово. Правда, один з фанатів дівчини зазначив, що вона сильно схудла.

«Тілан, послухайте, будь ласка. Ви абсолютно приголомшлива і чудова, але ви помітно втратили вагу, і це починає виглядати трохи нездорово. Я не хочу вас образити!», - зазначив передплатник.

Нагадаємо, що Тілан всього 18 років. На сьогоднішній день вона одна з найпопулярніших юних моделей. Кар'єру моделі дівчина почала в 4 роки. На її рахунку контракти з такими брендами як Lacoste, Hugo Boss, Ralph Lauren і Pull&Bear. У різний час фотографії юної дівчини прикрашали сторінки відомих журналів, включаючи Vogue. До речі, через публікації в цьому журналі розгорівся справжній скандал. Редакторів звинуватили мало не в розбещенні малолітніх, оскільки 10-річну на той момент дівчинку нарядили і нафарбували як дорослу сексуальну модель.

Сьогодні юна модель має контракти з ще більшою кількістю відомих брендів. Вона працює з Сhanel і Dolce&Gabbana. А в 2014 році їй навіть вдалося знятися у фільмі.

Вся кар'єра молодої зірки ще попереду. Вік не зіпсував її, а навіть, навпаки, надав додаткового шарму. Та й фігура у юної моделі що треба. Це дозволить їй ще довгий час працювати в модельному бізнесі. Звичайно, якщо вона не захоче проміняти його на кар'єру актриси.

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