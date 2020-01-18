«Найкрасивіша дівчинка в світі» Тілан Блондо заінтригувала мільйони своїх прихильників новим відео

18-річна французька модель й актриса Тілан Блондо опублікувала в Instagram відео бекстейджа з чергових зйомок, передає Politeka.

В кадрі дівчина сидить замотана в банний рушник, на ній мінімум косметики і злегка вологе волосся. Незважаючи на те, що модель фактично оголена, на ній сережки і браслет.

Зазначимо, що красуня обійшлася без пояснення, що саме за зйомки показано на записі, але на кількість лайків це ніяк не вплинуло. Відео оцінили 187 тисяч користувачів, залишивши 180 коментарів.

Тілан Блондо в модельному бізнесі – з чотирьох років. Саме в цьому віці дівчинка вперше з'явилася на подіумі: у вбранні від Жана-Поля Готьє дівчинка вийшла, тримаючись за руку моделі.

У шість років її фотографії з'явилися в дитячому Vogue Enfants, і вже невдовзі вона стала мегапопулярною моделлю-дитиною, завоювавши звання «найкрасивішої дівчинки в світі».

У 2011 році Тілан потрапила у великий скандал. Приводом для нього стало фото на обкладинці серпневого номера французького Vogue. Дівчинка з'явилася перед читачами в провокаційних образах, тому що стилісти вирішили перетворити десятирічну Блондо мало не на дорослу жінку: зробили яскравий макіяж, одягли в сукні з вирізом, додали масивні аксесуари.

Після виходу номера у світ громадськість засуджувала таку фотосесію дівчинки, а ряд організацій звинуватили журнал у розбещенні неповнолітніх.

На кар'єру самої Тілан це не вплинуло. В 11 років одна підписала контракт з міжнародним модельним агентством IMG Models, а в 15 років почала з ним працювати.

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