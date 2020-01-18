«Найкрасивіша дівчинка в світі» Тілан Блондо заінтригувала мільйони своїх прихильників новим відео
18-річна французька модель й актриса Тілан Блондо опублікувала в Instagram відео бекстейджа з чергових зйомок, передає Politeka.
В кадрі дівчина сидить замотана в банний рушник, на ній мінімум косметики і злегка вологе волосся. Незважаючи на те, що модель фактично оголена, на ній сережки і браслет.
Путін поверне Донбас, неминуча катастрофа нависла над Україною: Захопить всю...
Головне за ніч: гучний провал Зеленського, ляпас від МВФ і вердикт Гончаруку
Підопічна Вакарчука в купальнику засвітила найрум'яніші місця: «молода та гаряча»
Зірка "Кварталу 95" забула одягнути білизну під сміливе плаття: "Ого, яка красуня!"
Зазначимо, що красуня обійшлася без пояснення, що саме за зйомки показано на записі, але на кількість лайків це ніяк не вплинуло. Відео оцінили 187 тисяч користувачів, залишивши 180 коментарів.
Тілан Блондо в модельному бізнесі – з чотирьох років. Саме в цьому віці дівчинка вперше з'явилася на подіумі: у вбранні від Жана-Поля Готьє дівчинка вийшла, тримаючись за руку моделі.
У шість років її фотографії з'явилися в дитячому Vogue Enfants, і вже невдовзі вона стала мегапопулярною моделлю-дитиною, завоювавши звання «найкрасивішої дівчинки в світі».
У 2011 році Тілан потрапила у великий скандал. Приводом для нього стало фото на обкладинці серпневого номера французького Vogue. Дівчинка з'явилася перед читачами в провокаційних образах, тому що стилісти вирішили перетворити десятирічну Блондо мало не на дорослу жінку: зробили яскравий макіяж, одягли в сукні з вирізом, додали масивні аксесуари.
Після виходу номера у світ громадськість засуджувала таку фотосесію дівчинки, а ряд організацій звинуватили журнал у розбещенні неповнолітніх.
На кар'єру самої Тілан це не вплинуло. В 11 років одна підписала контракт з міжнародним модельним агентством IMG Models, а в 15 років почала з ним працювати.
Нагадаємо, найкрасивіша дівчинка в світі приголомшила фото з волохатим красенем.
Як повідомляла Politeka, найкрасивіша дівчинка в світі показала, як розважається з хлопцем: «Недитячі витівки».
Також Politeka писала, що «найкрасивіша дівчинка світу» відсвяткувала 18-річчя: як зараз виглядає Тілан Блондо.