18-річна модель Тілан Блондо, яку визнали найкрасивішою дівчинкою у світі, показала шанувальникам кумедний знімок

Як передає Politeka.net, красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому продемонструвала, як відпочиває.

На знімку Тілан в домашньому одязі спить на дивані в оточенні безлічі м'яких іграшок. На голові у дівчини зав'язані два кумедних пучка.

Користувачі прийшли в захват від побаченого, про що вони поспішили повідомити в коментарях під знімком.

«Ангел», «Солодка дівчинка», «Така мила дівчина», - пишуть вони.

Кілька днів тому дівчина поділилася знімком, поставши в номері готелю. Дівчина присіла на борт розкішної ванни-джакузі, принадно вигнувши спинку і відставивши "п'яту точку".

З-за освітлення на момент зйомки, здається ніби красуня в тіні, і погляду прихильників постає навіть не вона сама, а її силует.

Раніше ми повідомляли, Тілан застали прямо на вулиці з гарячим красенем-моделлю, з яким вона цілувалася. Облетіли знімки мережу.

Так, дівчина провела романтичні дні з коханим в Лос Анджелесі в США. До речі, її обранцем є діджей і модель Мілан Мерріт. Вони зустрічаються з початку цього року. Молоді люди не втомлюються проявляти свої пристрасні почуття один до одного на публіці.

Тілан Блондо не просто так найкрасивішою дівчинкою у світі. Цей статус вона заробила ще в дитинстві, вона крутиться в маленькому бізнесі мало не з пелюшок, а перша фотосесія у неї була в 4 роки. Мама дівчини Вероніка Любри починала кар'єру ведучою, але потім перейшла у світ моди і підключила до цього дочку. Нині Тілан Блондо – найбільш високооплачувана юна модель міжнародного рівня.

Нагадаємо, що найкрасивіша в світі дівчинка виросла, як вона виглядає зараз.

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