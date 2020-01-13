Модель зарилася носом в його шерсть

Тілан Блондо, яка з найкрасивішої дівчинки перетворилася в дуже привабливу дівчину, опублікувала яскраві фотографії в Instagram

Красуня часто публікує знімки в соцмережі, проте ці виявилися особливими, адже зірка показала свою дитину", пише Рoliteka.net.

На кадрах Тілан тримала милого пухнастого песика з круглими очима. Малюк позував на руках знаменитості, виглядаючи дуже доглянутим і щасливим.

На першому знімку Тілан притулилася до тварині носом і дивилася в камеру. Очі дівчини в цей раз відрізняються за кольором. Модель була в сірій кофті, а також з розпущеним волоссям.

На другому фото Блондо сунула песику палець в рот. Малюк висолопив язика і поклав лапку на руку господині.

"Моя дитина", - підписала фото Блондо.

Знімки за годину зібрали 45 тисяч лайків та бгато коментарів.

Люди писали, що собачка дуже мила і красива, як і її власниця.

Варто відзначити, що зараз на сторінку моделі підписані більше трьох мільйонів осіб.

Нагадаємо, Тілан Блондо є французькою моделлю. Дівчину у дитинстві визнавали найкрасивішою, але зараз їй 18 років і вона продовжує делитися фотографіями вже дорослого життя.

Так, нещодавно знаменитість опублікувала фото в спортивному топі з написом "Calvin Klein". Дівчина зробила селфи біля дзеркала. Її образ завершили прикраси і пишне волосся.

Пухкі прочинені губи і красиві очі - привернули увагу користувачів мережі, які обсипали модель компліментами.

"Ідеальна", "Ангел", "Страшенно приваблива", "Прекрасна", "не можна надивитись!", - і багато інших повідомлень отримала Блондо від зарубіжних користувачів.

Раніше ми писали, що Тілан Блондо позувала з мокрим волоссям і красивих сережках, елегантно поправляючи зачіску. Все це відбувалося під музику.

Кадри викликали справжній бум з боку шанувальників дівчини, про що говорили коментарі під відео.

Нагадаємо також, що Тілан Блондо поділилася в Instagram свіжим фото, на якому продемонструвала, як відпочиває.

На знімку модель в домашньому одязі спить на дивані в оточенні безлічі м'яких іграшок. На голові у дівчини зав'язані два забавних пучка.

Нагадаємо, що найкрасивіша в світі дівчинка виросла, як вона виглядає зараз.

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