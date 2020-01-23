25-річна російська модель Анастасія Квітко виклала новий пост в Instagram.

Як повідомляє Politeka, дівчина вирішила похвалитися своїми новими джинсами, які чудово на неї сіли. На опублікованому знімку модель одягнена в бежеві штани, які ідеально виглядають на її нестандартній фігурі, а також в укорочену кофту, яка обтягує її великі груди.

За короткий час пост дівчині встиг набрати 65 тис. лайків і близько 900 коментарів. Зазначимо, що Квітко дуже популярна серед іноземних користувачів мережі Instagram. Серед коментарів до посту переважають повідомлення від іноземців.

«Російська лялька», «Твій лук реально гарний», «Прекрасна чудова дивовижна благословенна королева», «Ви дуже гарна супер фото модель», «Моя любов», «Соковитий бабець».

Незважаючи на те, що переважно Анастасія публікує на своїй сторінці відверті знімки, вона намагається розбавляти їх фотографіями в одязі.

Як відомо, Квітко народилася в Калінінграді. Кар'єру моделі дівчина почала, коли їй було 17 років. Практично відразу Квітко переїхала в Москву, де її запрошували на різні зйомки, а в 2015 році вона виїхала в США – жила в Майямі і Лос-Анджелесі. Зараз дівчина займається модельною кар'єрою, бере участь в реаліті-шоу, знімається в кліпах.

Цікаво, що параметри Анастасії Квітко, як і інших популярних сьогодні зірок, далекі від класичних параметрів моделей. Її зріст 162 сантиметри, а вага – 71 кілограм. Завдяки своїм формам дівчина отримала прізвисько «російська Кардашьян», яке надовго прилипло до неї. Дівчина запевняє шанувальників, що ніколи не вдавалася до пластичної хірургії, хоча журналісти в цьому сумніваються.

Нагадаємо, що роздягнена Квітко вразила своїм багатством у самій гарячій позі: «Ось це горіх!».

Як повідомляла Politeka, Квітко ледве влізла в тісні лосини: ось так треба доводити до екстазу.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян роздяглася і показала свій головний "талант".