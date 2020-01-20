Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала ідеальну «гордість» в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує спиною в крихітному купальнику, який оголює її ідеальні форми. При цьому дівчина запрошує всіх передплатників поспілкуватися з нею, просто свайпнув картинку.

Уточнимо, що фотографією Квітко поділилася в Сторіс, а її прихильники поки не висловлювалися про ідеальне тіло кумира.

Як повідомлялося раніше, модель і инстадива Анастасія Квітко, яку в мережі охрестили російської Кардашьян, підкорила публіку своїми видатними формами.

Красуня виклала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в спортивному стилі. На ній лосини темно-синього кольору, що вигідно підкреслили самі апетитні місця, а також топ чорного кольору, в який пишний бюст Насті уместислся з працею, і джинсова курточка, яку вона спустила з плечей.

Модель зухвало дивиться в об'єктив через плече, розпустивши розкішні волосся.

Квітко поцікавилася у публіки: "Вам подобається моя нова куртка? 😆"

Коментують, звичайно ж, оцінили цей елемент її вбрання, а також не могли не помітити її шикарне тіло, адже справа навіть не в одязі.

"Кохана моя Настуся як же ти красива і прекрасна ти моє божество я люблю тебе!!!"

"Подобається дуже😍💓"

"Ти так неймовірно карколомна, "люблю твою куртку"😍❤️"

"Хороша куртка 😍 легінси хороші теж 😍😍"

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян показала непристойне місце крупним планом.