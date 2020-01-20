Модель і инстадива Анастасія Квітко, яку в мережі охрестили російської Кардашьян, підкорила публіку своїми видатними формами

Як передає Рoliteka.net, красуня виклала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в спортивному стилі. На ній лосини темно-синього кольору, що вигідно підкреслили самі апетитні місця, а також топ чорного кольору, в який пишний бюст Насті уместислся з працею, і джинсова курточка, яку вона спустила з плечей.

Модель зухвало дивиться в об'єктив через плече, розпустивши розкішні волосся.

Квітко поцікавилася у публіки: "Вам подобається моя нова куртка? 😆"

Коментують, звичайно ж, оцінили цей елемент її вбрання, а також не могли не помітити її шикарне тіло, адже справа навіть не в одязі.

"Кохана моя Настуся як же ти красива і прекрасна ти моє божество я люблю тебе!!!"

"Подобається дуже😍💓"

"Ти так неймовірно карколомна, "люблю твою куртку"😍❤️"

"Хороша куртка 😍 легінси хороші теж 😍😍"

Раніше ми повідомляли, Квітко приголомшила шанувальників відвертим знімком, зробленим на відпочинку. Так, модель позувала лежачи на животі в екстремально маленькому бікіні. Її величезні "пагорби" неможливо не помітити. Безсоромна Настя пограла соковитими принадами на камеру, змусивши фанатів почервоніти.

Також ми розповідали, на іншому кадрі з відпочинку Настя приміряла вже інший купальник, але не менш жаркий, ніж попередній. Красуня стояла на колінах на білому піску, широко расставивив ноги. Чорний купальник наголосив всі її чаруючі вигини, наситивши шанувальників красою і збудженням.

Крім того, ми писали, що російська Кардашьян відкинула залишки сорому і показала своє велике достоїнство без одягу. Настя поділилася в "сториз" кадром, на якому вона без бюстгальтера. Пружні "двійнята" звели з розуму мільйони фанатів. Красуня зухвало задерла голову і подивилася прямо в об'єктив.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян показала непристойне місце крупним планом.