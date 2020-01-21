Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала розкішні форми в крихітному бікіні
Як повідомляє Politeka, знімком дівчина поділилася в Instagram.
Так, модель лежить на лежаку під час відпочинку за кордоном, а її пишні форми прикриває крихітний купальник. При цьому «гордість Кардаш'ян» дівчина вирішила прикрити стікером в стилі «вогонь».
Звернемо увагу, що крім купальнику, особа Анастасія вирішила закрити очками, а на руці у неї красується браслет.
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Однак шанувальники зірки залишилися безмолвні – кадрами Квітко поділилася в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, модель і инстадива Анастасія Квітко, яку в мережі охрестили російської Кардаш'ян, підкорила публіку своїми видатними формами.
Красуня виклала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в спортивному стилі. На ній лосини темно-синього кольору, що вигідно підкреслили самі апетитні місця, а також топ чорного кольору, в який пишний бюст Насті уместислся з працею, і джинсова курточка, яку вона спустила з плечей.
Модель зухвало дивиться в об'єктив через плече, розпустивши розкішні волосся.
Квітко поцікавилася у публіки: "Вам подобається моя нова куртка? 😆"
Коментують, звичайно ж, оцінили цей елемент її вбрання, а також не могли не помітити її шикарне тіло, адже справа навіть не в одязі.
"Кохана моя Настуся як же ти красива і прекрасна ти моє божество я люблю тебе!!!"
"Подобається дуже😍💓"
"Ти так неймовірно карколомна, "люблю твою куртку"😍❤️"
"Хороша куртка 😍 легінси хороші теж 😍😍"
Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян чоловікові загрожує розлученням.
Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.
Також Politeka писала, що російська Кардаш'ян показала непристойне місце крупним планом.