Фітнес-модель Ана Чері вирішила порадувати шанувальників новими відвертими кадрами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує просто в спортзалі після тренування в спортивному вбранні, ефектно вигнувшись і показавши апетитні форми. На інших знімках модель показує, як почервоніла з-за посилених занять спортом.

Уточнимо, що кадрами Чері поділилася в Сторіс, тому її шанувальники були позбавлені можливості висловитися про ідеальному тілі кумира.

Як повідомлялося раніше, відома відвертими публікаціями фотомодель Ана Чері порадувала шанувальників новим пікантним кадром.

Ана просто обожнює спорт, тому їй завжди потрібно було тримати себе в хорошій фізичній формі, і вона цілими днями пропадала в спортивних залах.

Популярність до неї прийшла, коли юна дівчина з екзотичними рисами обличчя виклала свої фото в Instagram і стала давати дуже слушні поради щодо занять фітнесом. З тих пір вона стала працювати з модними брендами, рекламуючи їх продукцію.

Після своєї популярності Чері не закинула Instagram. Навпаки, вона із завидною регулярністю виставляє відверті знімки у своєму блозі.

Нещодавно вона поділилася новим знімком, який вразив її передплатників. На ньому фітнес-модель позує стоячи біля гоночної машини. В руках вона тримає шолом, на її обличчі легкий макіяж в нюдовых кольорах, а волосся розпущене по плечах. Але найбільше привертає до себе увагу одяг в якій позує Ана Чері.

З одягу на ній лише чорний топ і бікіні, при цьому штани спущені на стегна. Користувачі мережі прийшли в повний захват залишивши для фітнес-моделі безліч компліментів і смайликів з сердечками.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.