Известная откровенными публикациями фотомодель Ана Чери порадовала поклонников новым пикантным кадром

Как сообщает Politeka.net, Ана просто обожает спорт, поэтому ей всегда нужно было держать себя в хорошей физической форме, и она дни напролет пропадала в спортивных залах.

Известность к ней пришла, когда юная девушка с экзотическими чертами лица выложила свои фото в Инстаграм и стала давать очень дельные советы по занятиям фитнесом. С тех пор она стала работать с модными брендами, рекламируя их продукцию.

После своей известности Чери не забросила Инстаграм. Наоборот, она с завидной регулярностью выставляет откровенные снимки в своем блоге.

Недавно она поделилась новым снимком, который впечатлил ее подписчиков. На нем фитнес-модель позирует стоя у гоночной машины. В руках она держит шлем, на ее лице легкий макияж в нюдовых цветах, а волосы распущены по плечам. Но больше всего привлекает к себе внимание одежда в которой позирует Ана Чери.

С одежды на ней лишь черный топ и бикини, при этом штаны спущены на бедра. Пользователи сети пришли в полный восторг оставив для фитнес-модели множество комплиментов и смайликов с сердечками.

Также ранее сообщалось, что на своей странице в Интаграм 33-летняя красотка опубликовала фото с возлюбленным.