Модель Ебігейл Ретчфорд виставила напоказ свої пишні форми без білизни

Зірка Інстаграма опублікувала нові відверті фотографії, пише Politeka.net. На знімках Ебігейл постала в білому топі, під яким не було спідньої білизни. Про це свідчать випираючи молочні залози: "Від хвилювання не стриматися".

Коротнкий топ дав добре розглянути фігуру знаменитості, зокрема, тонку талію, а також пружний прес. Ідеально гладка шкіра - ще одна з переваг моделі.

Також на зірці надіті чорні трусики, або відверті шорти. У Ебі мокре волосся, яке вона затулила рукою на одному зі знімків.

Макіяж з акцентами на блискучі губи і очі - доповнили свіжий вигляд знаменитості, і, крім того, під її очима намальовані дві чорні рисочки.

Описаний образ Ретчфорд продемонструвала тримаючи в руках м'яч для американського футболу. Мабуть, такий вигляд гравців представляють собі модель і знімальна команда.

"Щаслива футбольна неділя; ) 🏈 За кого ви вболіваєте!? 😎 Також, яке вам подобається фото 1 або 2? 💋 Коментар нижче lovessss 🔥🔥🔥", - написала модель.

За 13 годин пост зірки зібрав понад 86 тисяч лайків та багато коментарів.

Інтернет-користувачі завалили зірку компліментами за гарячий образ.

Зазначимо, Ебі є не лише моделлю, але і актрисою. Ретчфорд - одна з найбільш високооплачуваних моделей купальників і нижньої білизни у світі.

Дівчина народилася в багатодітній сім'ї. Зірка з дитинства хотіла стати моделлю, і одного разу після ряду провокаційних фото, на неї все-таки звернули увагу.

Нагадаємо, недавно Ебігейл Ретчфорд повною мірою продемонструвала свою спокусливу фігуру.

Так, красуня поділилася знімком у відвертій білизні чорного відтінку. Мереживна тканина ледве може утримати неосяжні принади моделі, а декоровані смужки лише надають її образу ще більше сексуальності.

Щоб підсилити ефект, дівчина спокусливо прогнулася, показуючи всю свою красу.

Раніше повідомлялося, що Рэтчфорд позувала в короткому топі, паску і коротких трусиках з панчохами в сітку.

Нагадаємо, гаряча Ебі Ретчфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Ретчфорд з трояндою побешкетувала в дорогій білизні.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Ретчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.