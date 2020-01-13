Известная американская модель Эбигейл Рэтчфрд без стеснения показала идеальные формы в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, на опубликованном снимке Рэтчфорд позирует в коротком топе, пояске и коротких трусиках с чулками в сетку. А на другой фотографии модель позирует посреди моря и вовсе без белья. Ее главную гордость якобы обхватили руки.

Уточним, что фотографии Рэтчфорд выбросила в Сторис, поэтому ее поклонники не смогли восхититься идеальным телом кумира.

Как сообщалось ранее, американская модель Эбигейл Рэтчфорд стала знаменита, благодаря пышным формам.

Девушка завоевала массу поклонников своей красотой. Сейчас на страницу красотки в Инстаграм подписаны девять миллионов человек.

Каждый день модель выкладывает фото и видео о своей жизни. Звезда всегда демонстрирует формы. В частности, несколько часов назад Эбигейл записала Сториз. На первых кадрах она накинула на голову полотенце, а на других - выставила напоказ идеальное тело в коротком топе, кажется ткань сейчас треснет.

Одежда подчеркнула пышную грудь американской знаментости.

На других кадрах Эби позировала на диване демонстрируя упругий животик. Стало понятно, что Рэтчфорд общалась со своими поклонниками в одних трусиках.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.