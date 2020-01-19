Відома американська фітнес-модель Ана Чері вирішила скинути білизна і показати розкішні форми
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Я скоро повернуся, я у відпустці», - коротко говориться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Ана Чері позує на березі моря абсолютно без білизни, виставивши напоказ розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
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«Ось це краса! Аж щелепа відвисає», «чудовий вигляд!», «богиня!», «супер вигляд!», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель Ана Чері змусила важко зітхати чоловіків-передплатників, оскільки показала всім, кому вже давно належить її серце.
На своїй сторінці в Интаграм 33-річна красуня опублікувала фото з коханим.
В кадрі пара цілується у воді, а за ними – білосніжний піщаний пляж і пальми.
Щасливчиком виявився Бен Морланд, інструктор з фітнесу. Саме з ним Ана Чері літала до Парижа і хвалилася подарованим кільце з величезним діамантом.
На сторінці Морланда багато фотографій з дівчиною, в той час як модель намагається поменше світити коханого чоловіка перед численною армією передплатників.
«Бен Морланд, ти готовий повернутися в рай? Ще один сон до відпустки» – вона підписала фотографію.
Ана Чері і Бен разом понад 13 років, з яких вже восьмий рік в шлюбі. Однак, судячи по знімках, пристрасть між подружжям не зникла з роками, і обидва виглядають щасливими і успішними.
Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.
Як повідомляла Politeka, Ана Чері показала, ніж її нагородила природа.
Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.