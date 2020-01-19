Модель перевершила сама себе!

Відома американська фітнес-модель Ана Чері вирішила скинути білизна і показати розкішні форми

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я скоро повернуся, я у відпустці», - коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Ана Чері позує на березі моря абсолютно без білизни, виставивши напоказ розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Ось це краса! Аж щелепа відвисає», «чудовий вигляд!», «богиня!», «супер вигляд!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель Ана Чері змусила важко зітхати чоловіків-передплатників, оскільки показала всім, кому вже давно належить її серце.

На своїй сторінці в Интаграм 33-річна красуня опублікувала фото з коханим.

В кадрі пара цілується у воді, а за ними – білосніжний піщаний пляж і пальми.

Щасливчиком виявився Бен Морланд, інструктор з фітнесу. Саме з ним Ана Чері літала до Парижа і хвалилася подарованим кільце з величезним діамантом.

На сторінці Морланда багато фотографій з дівчиною, в той час як модель намагається поменше світити коханого чоловіка перед численною армією передплатників.

«Бен Морланд, ти готовий повернутися в рай? Ще один сон до відпустки» – вона підписала фотографію.

Ана Чері і Бен разом понад 13 років, з яких вже восьмий рік в шлюбі. Однак, судячи по знімках, пристрасть між подружжям не зникла з роками, і обидва виглядають щасливими і успішними.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері показала, ніж її нагородила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.