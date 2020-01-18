Американская фитнес-модель Ана Чери заставила тяжело вздыхать мужчин-подписчиков, поскольку показала всем, кому уже давно принадлежит ее сердце

На своей странице в Интаграм 33-летняя красотка опубликовала фото с возлюбленным, передает Politeka.

В кадре пара целуется в воде, а за ними – белоснежный песчаный пляж и пальмы.

Счастливчиком оказался Бен Морланд, инструктор по фитнесу. Именно с ним Ана Чери летала в Париж и хвасталась подаренным кольцом с огромным бриллиантом.

На странице Морланда много фотографий с девушкой, в то время как модель старается поменьше светить любимого мужчину перед многочисленной армией подписчиков.

«Бен Морланд, ты готов вернуться в рай? Еще один сон до отпуска» – подписала она фотографию.

Ана Чери и Бен вместе более 13 лет, из которых уже восьмой год в браке. Однако, судя по снимкам, страсть между супругами не исчезла с годами, и оба выглядят счастливыми и успешными.

Как известно, мисс Гарсия – очень востребованная фитнес-модель, а также у нее масса контрактов с брендами, которые выпускают нижнее белье и купальники. На идеальной фигуре девушки превосходно сидят как скромные комплекты, так и белье, от которого у мужчин учащается дыхание.

Неизвестно, как относится супруг красотки к ее откровенным фото, но, судя по всему, все в порядке, поскольку публиковать пикантные кадры Ана Чери не перестает, постоянно держа своих подписчиков в тонусе.

На сегодняшний день за жизнью красотки следят почти 12,5 млн подписчиков.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.