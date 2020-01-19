Известная американская фитнес-модель Ана Чери решила сбросить белье и показать роскошные формы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Я скоро вернусь, я в отпуске», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Ана Чери позирует на берегу моря абсолютно без белья, выставив напоказ роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
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«Вот это красота! Аж челюсть отвисает», «превосходный вид!», «богиня!», «супер вид!», - пишут они.
Как сообщалось ранее, американская фитнес-модель Ана Чери заставила тяжело вздыхать мужчин-подписчиков, поскольку показала всем, кому уже давно принадлежит ее сердце.
На своей странице в Интаграм 33-летняя красотка опубликовала фото с возлюбленным.
В кадре пара целуется в воде, а за ними – белоснежный песчаный пляж и пальмы.
Счастливчиком оказался Бен Морланд, инструктор по фитнесу. Именно с ним Ана Чери летала в Париж и хвасталась подаренным кольцом с огромным бриллиантом.
На странице Морланда много фотографий с девушкой, в то время как модель старается поменьше светить любимого мужчину перед многочисленной армией подписчиков.
«Бен Морланд, ты готов вернуться в рай? Еще один сон до отпуска» – подписала она фотографию.
Ана Чери и Бен вместе более 13 лет, из которых уже восьмой год в браке. Однако, судя по снимкам, страсть между супругами не исчезла с годами, и оба выглядят счастливыми и успешными.
Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.
Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.