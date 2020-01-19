Модель превзошла сама себя!

Известная американская фитнес-модель Ана Чери решила сбросить белье и показать роскошные формы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я скоро вернусь, я в отпуске», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Ана Чери позирует на берегу моря абсолютно без белья, выставив напоказ роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Вот это красота! Аж челюсть отвисает», «превосходный вид!», «богиня!», «супер вид!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, американская фитнес-модель Ана Чери заставила тяжело вздыхать мужчин-подписчиков, поскольку показала всем, кому уже давно принадлежит ее сердце.

На своей странице в Интаграм 33-летняя красотка опубликовала фото с возлюбленным.

В кадре пара целуется в воде, а за ними – белоснежный песчаный пляж и пальмы.

Счастливчиком оказался Бен Морланд, инструктор по фитнесу. Именно с ним Ана Чери летала в Париж и хвасталась подаренным кольцом с огромным бриллиантом.

На странице Морланда много фотографий с девушкой, в то время как модель старается поменьше светить любимого мужчину перед многочисленной армией подписчиков.

«Бен Морланд, ты готов вернуться в рай? Еще один сон до отпуска» – подписала она фотографию.

Ана Чери и Бен вместе более 13 лет, из которых уже восьмой год в браке. Однако, судя по снимкам, страсть между супругами не исчезла с годами, и оба выглядят счастливыми и успешными.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.