Американська фітнес-модель Ана Чері змусила важко зітхати чоловіків-підписників, оскільки показала всім, кому вже давно належить її серце

На своїй сторінці в Интаграм 33-річна красуня опублікувала фото з коханим, передає Politeka.

В кадрі пара цілується у воді, а за ними – білосніжний піщаний пляж і пальми.

Щасливчиком виявився Бен Морланд, інструктор з фітнесу. Саме з ним Ана Чері літала до Парижа і хвалилася подарованим перснем з величезним діамантом.

На сторінці Морланда багато фотографій з дівчиною, в той час як модель намагається поменше світити коханого чоловіка перед численною армією фанатів.

«Бен Морланд, ти готовий повернутися в рай? Ще один сон до відпустки» – підписала вона фотографію.

Ана Чері і Бен разом понад 13 років, з яких вже восьмий рік в шлюбі. Однак, судячи по знімках, пристрасть між подружжям не зникла з роками, й обоє виглядають щасливими та успішними.

Як відомо, міс Гарсія – дуже затребувана фітнес-модель, а також у неї маса контрактів з брендами, які випускають нижню білизну і купальники. На ідеальній фігурі дівчини чудово сидять як скромні комплекти, так і білизна, від якої у чоловіків частішає дихання.

Невідомо, як ставиться коханий красуні до її відвертих фото, але, судячи з усього, все в порядку, оскільки публікувати пікантні кадри Ана Чері не перестає, постійно тримаючи своїх шанувальників у тонусі.

На сьогоднішній день за життям красуні стежать майже 12,5 млн підписників.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері показала, чим її нагородила природа.