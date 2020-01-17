Теледіва Анфіса Чехова опублікувала фото, на якому позує, прогулюючись на скляній платформі над прірвою, передає Politeka.net з посиланням на її Instagram
На основному фото знаменитість зображена на скляній платформі, яка розташована на вражаючою висоті над засніженими гірськими вершинами. Телеведуча одягнена в ефектний гірський комбінезон з чорними хутряним коміром та рукавами. На голові у Анфіси в'язана шапка.
Чехова написала довгий коментар до фотографій. Вона описала як складно бути популярним блогером і що вона не хоче прикидатися у своєму Инстаграм і постити в догоду публіці. Більшість фанів оцінили такий порив: “Значить ви - справжня! Залишайтеся собою”, “От через це Ви мені подобаєтеся!!!”, “Хоч хтось написав такий пост. Згодна і підтримую”.
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Втім, безліч фанів звернули увагу не стільки на підпис, скільки на “космічний” образ теледиви і запаморочливий краєвид. “Яка Ви смілива,я б не пройшлася там”, “У такому Комбезе)) Можна Колонізувати Марс))) Гарний звичайно”, “Костюм просто вау”.
Судячи по локації, Анфіса зараз відпочиває на французькому гірськолижному курорті Шамоні, який розташований в серці французьких Альп. Курорт знаходиться в найвищій точці Альп неподалік гори Монблан, завдяки чому має велику популярність у скелелазів і альпіністів.
Чехова ймовірно фотографується в “Скляній кімнаті” у горах Шамоні на висоті 3.8 км. Це спеціальна скляна платформа, розташована біля підніжжя Монблану користується великою славою завдяки воістину грандіозного альпійського пейзажу.
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