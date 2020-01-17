Теледива Анфиса Чехова опубликовала фото, на котором позирует, прогуливаясь на стеклянной платформе над пропастью, передает Politeka.net со ссылкой на ее Instagram

На основном фото знаменитость запечатлена на стеклянной платформе, которая расположен на впечатляющей высоте над заснеженными горными вершинами. Телеведущая одета эффектный горный комбинезон с черными меховым воротом и рукавами. На голове у Анфисы вязаная шапка.

Чехова написала длинный комментарий к фотографиям. Она описала как сложно быть популярным блогером и что она не хочет притворяться в своем Инстаграме и постить в угоду публике. Большинство фанов оценили такой порыв: “Значит вы - настоящая! Оставайтесь самой собой”, “Вот за это Вы мне и нравитесь!!!”, “Хоть кто-то написал такой пост💪. Согласна и поддерживаю”.

Впрочем, множество подписчиков обратили внимание не столько на подпись, сколько на “космический” образ теледивы и головокружительный пейзаж у ее ног. “Какая Вы смелая,я бы не прошлась там”, “В таком Комбезе)) Можно Колонизировать Марс))) Красивый конечно”, “Костюм просто вау”.

Судя по локации, Анфиса сейчас отдыхает на французском горнолыжном курорте Шамони, который расположен в сердце французских Альп. Курорт находится в самой высокой точке Альп неподалеку горы Монблан, благодаря чему имеет большую популярность у скалолазов и альпинистов.

Чехова вероятно фотографируется в “Стеклянной комнате” в горах Шамони на высоте 3.8 км. Это специальная стеклянная платформа, помещенная у подножия Монблана пользуется большой славой благодаря по-истине грандиозному альпийскому пейзажу.

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