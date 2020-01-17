Проти такої краси не встоїть ніхто

23-річна модель, яку часто називають найкрасивішою жінкою світу, продемонструвала новый образ, передає Politeka.net

Модель Белла Хадід відвідала показ чоловічої колекції осінь-зима 2020 Louis Vuitton. На захід спекотна красуня прийшла в стильному образі.

На моделі красувався елегантний синій костюм від бренду Louis Vuitton. Широкі сині брюке підкреслювали статус заходу, оскільки нагадують чоловічі.

Втім, зірка не забула про свій статус головної красуні світу і підкреслила свій ідеальні форми стильним топом. Шанувальники при цьому змогли сповна оцінити ідеально плоский живіт Белли і форму грудей.

Образ Хадід доповнила чорними черевиками Dr. Marteen, які, втім, практично не було видно з-під штанів. З аксесуарів зірка також використовувала намисто у вигляді ланцюга.

Варто відзначити, що в минулому році модель визнали найкрасивішою жінкою планети. Вона регулярно підтверджує цей статус новими будорожащими образами.

Нагадаємо, що ангел Victoria’s Secret Белла Хадід, заворожила новим фото. Белла позувала в чорних шкіряних майці, елегантних штанях, а в руці тримала куртку. Хадід прикрасила висока зачіска і аксесуари.

Не дивно, що такий гарячий образ викликав захват шанувальників. За годину постсобрал понад 100 тисяч лайків і сотні коментарів. Хадід отримала масу позитивних відгуків про свою зовнішність.

Раніше ми писали, що Белла Хадід блиснула ідеальними формами зовсім без одягу. Шанувальники по-достоїнству оцінили фігуру красуні.

Нагадаємо, найкрасивіша модель планети Белла Хадід в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

Як раніше повідомляла Politeka, найкрасивіша модель у світі Белла Хадід похвалилася принадами без одягу.

Також Politeka інформувала, що найкрасивіша модель у світі Белла Хадід подратувала спокусливими формами.



