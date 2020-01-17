23-річна модель, яку часто називають найкрасивішою жінкою світу, продемонструвала новый образ, передає Politeka.net
Модель Белла Хадід відвідала показ чоловічої колекції осінь-зима 2020 Louis Vuitton. На захід спекотна красуня прийшла в стильному образі.
На моделі красувався елегантний синій костюм від бренду Louis Vuitton. Широкі сині брюке підкреслювали статус заходу, оскільки нагадують чоловічі.
Лазарєв раптово відгородився від росіян і ошелешив зізнанням: «Я просто хочу жити»
Арестович розніс Гончарука і розкрив, хто може зайняти посаду прем'єра: «Це буде катастрофою»
Гаряча екс-Nikita скинула все і показала соковитих «двійнят»: «Боже, які величезні...»
"Чорний ящик" розкрив таємницю катастрофи в Ірані: відео, яке пояснює все
Втім, зірка не забула про свій статус головної красуні світу і підкреслила свій ідеальні форми стильним топом. Шанувальники при цьому змогли сповна оцінити ідеально плоский живіт Белли і форму грудей.
Образ Хадід доповнила чорними черевиками Dr. Marteen, які, втім, практично не було видно з-під штанів. З аксесуарів зірка також використовувала намисто у вигляді ланцюга.
Варто відзначити, що в минулому році модель визнали найкрасивішою жінкою планети. Вона регулярно підтверджує цей статус новими будорожащими образами.
Нагадаємо, що ангел Victoria’s Secret Белла Хадід, заворожила новим фото. Белла позувала в чорних шкіряних майці, елегантних штанях, а в руці тримала куртку. Хадід прикрасила висока зачіска і аксесуари.
Не дивно, що такий гарячий образ викликав захват шанувальників. За годину постсобрал понад 100 тисяч лайків і сотні коментарів. Хадід отримала масу позитивних відгуків про свою зовнішність.
Раніше ми писали, що Белла Хадід блиснула ідеальними формами зовсім без одягу. Шанувальники по-достоїнству оцінили фігуру красуні.
Нагадаємо, найкрасивіша модель планети Белла Хадід в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.
Як раніше повідомляла Politeka, найкрасивіша модель у світі Белла Хадід похвалилася принадами без одягу.
Також Politeka інформувала, що найкрасивіша модель у світі Белла Хадід подратувала спокусливими формами.