Бізнеследі показала все своє багатство

Наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер з сімейства Кардашьян часто хвалиться своєю фігурою

Деякий час тому Кайлі зробила новий пост, в якому продемонструвала пишні форми, пише Рoliteka.net.

Так, на знімках Кайлі постала в чорно-білому вбранні, яке обтягнуло її сідниці і груди. Малюнок на п'ятій точці розтягнувся, і здається, тканина ось-ось трісне.

Кайлі завершила стильний образ маленькою сірою сумочкою і кросівками з червоними шнурками. Також, не можна не помітити ідеальну укладку з хвилястого волосся і фірмовий макіяж.

Кайлі стояла біля машини всіляко згинаючись, не втомлюючись демонструвати свою розкішну фігуру. При цьому на одному з кадрів, Дженнер помацала себе в районі п'ятої точки, зробивши ще більший акцент на ній.

"Одного разу два скорпіона зробили лева 🔥🖤🖤", - написала Кайлі в пості.

Публікація за вісім годин зібрала майже п'ять мільйонів лайків та багато коментарів.

Від повідомлення не втрималася навіть зіркова сестра Кайлі Дженнер - Кім Кардашьян: "Хороший підпис", - прокоментувала вона.

Варто відзначити, що зараз на сторінку Кайлі підписані 158 мільйонів осіб.

Нагадаємо, мільярдерка оприлюднила у своєму Instagram фото в брендових речах. Зокрема, на дівчині красувалася майка від "Шанель", яка ідеально підкреслила пишні груди моделі.

Також знаменитість позувала на дивані в сірих джинсах і зеленій куртці. Завершували її образ окуляри та інші аксесуари.

В пості Кайлі розповіла, що у неї виходить нова помада. Зазначимо, модель є власницею бренду косметики.

Раніше ми писали, що нещодавно Кайлі сфотографувала себе, наставивши камеру телефону на дзеркало. Зірка з'явилася в помаранчевому костюмі з дірочками. Наряд обтягнув фігуру Дженнер, підкреслюючи її пишні груди і п'яту точку. Мільярдерка прибрала волосся рукою.

Завершували образ 22-річної дівчини рожевий манікюр з довгими нігтями, а також різні аксесуари і красивий макіяж.

Шанувальники написали безліч компліментів на адресу відомої красуні і активно пролайкали пост.

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