Модель, актриса и бизнесвуман Кайли Дженнер похвасталась откровенными фото

Как сообщает Politeka.net, пикантные снимки появились в Instagram звезды.

На черно-белых снимках Кайли Дженнер позирует в кружевнов белье на кровати.

«Так горячо», «Ты огонь», - пишут изумленные подписчики.

Отметим, 21-летняя американская модель Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории — из тех, кто самостоятельно заработал свое состояние.

Так, журнал Forbes оценил состояние модели в один миллиард долларов.

Кайли Дженнер известна как участница реалити-шоу “Семейство Кардашьян”, в котором она принимала участие с 10 лет. В подростковом возрасте она пошла в модельный бизнес.

Дженнер является основательницей компании Kylie Cosmetics. Косметические средства Дженнер рекламирует на своих страницах в соцсетях. Стоит отметить, что в Instagram у нее более 128 млн подписчиков.

В 2018 году доходы Кайли Дженнер составляли примерно 360 миллионов. Затем она подписала эксклюзивное партнерство с Ulta Beauty Inc и продала 51% акций за 600 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер в последнее время, похоже, замахнулась на звание еще одной иконы стиля. 22-летняя красавица то и дело демонстрирует массу продуманных до мелочей образов, в которых выглядит эффектно и соблазнительно.

Новые снимки получают множество восхищенных комплиментов от пользователей сети.

На этот раз красавица решила показать снимок на котором предстала в платье, выбранное специально для Рождества. Для праздничного вечера Кайли Дженнер вместе со своей дочерью Сторми выбрали платья из одинаковой изумрудной ткани от Ralph & Russo. Образ телезвезды дополнили изумрудные ожерелье и серьги, а также туфли в тон.

Платье имеет глубокий вырез из-за которого пышная грудь красотки едва не вываливается с него. Кроме того, оно имеет высокий вырез на бедре, но это совершенно не беспокоит звезду. Стоит отметить, что Кайли не стала надевать белье под платье.

Напомним, что Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян показала аппетитные формы в крошечном бикини: «едва прикрывает».

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